Топливо из хлопка и радиоволны для Wi-Fi

Конкурс Caspian Startup является уникальным авторским проектом НИШ Актау. В нынешнем году он проводился третий раз подряд и был посвящен теме альтернативной энергетики.

Для участия в международном состязании умников и умниц было направлено 89 проектов на тему «Возобновляемые источники энергии». Члены конкурсной комиссии в составе экспертов и предпринимателей выбрали 15 работ, прошедших в финал Caspian Startup-2021, большинство из которых выполнены учащимися NIS.

В финале были представлены работы стартаперов Интеллектуальных школ Актау, Актобе, Тараза, Шымкента, Караганды и Кокшетау. Свои разработки презентовали и ребята из общеобразовательных школ республики.

– Традиционный конкурс показал, что такие состязания очень востребованы на международном уровне среди школьников и студентов колледжей, поэтому в этом году мы решили пригласить молодежь прикаспийского региона. На наше объявление откликнулись дети из Азербайджана – они презентовали 2 проекта, а также Туркменистана, которые подготовили 22 конкурс­ные работы, – рассказала директор Назарбаев Интеллектуальной школы Актау химико-биологического направления Асель Бейсембинова.

В связи с пандемией коронавируса конкурс организовали в комбинированном формате. Регистрация, предварительный и основные отборочные туры прошли в онлайн-режиме. Финал же было решено провести на базе школы, соблюдая все санитарные меры предосторожности.

– На Caspian Startup-2021 я привез наушники, работающие от звуковых волн. Данный продукт позволит устранить необходимость заряжать беспроводные наушники. Бюджет проекта составляет около 50 тысяч долларов США. Я очень надеюсь, что он окажется полезным, – отметил ученик NIS из Кокшетау, финалист Диасали Карим.

По итогам конкурса победителей и призеров ждали ценные подарки: ноутбук – для обладателя первого места, планшет – за второе и смарт­фон – за третье призовое место.

Решением членов жюри лучшей была названа идея ученика из Туркменистана. Ашхабадский стартапер Мердан Акыжанов предложил вырабатывать биотопливо из стебля хлопка. Подобное инновационное решение поможет решить проблему глобального потепления. Ежегодная чистая прибыль проекта, по подсчетам победителя, способна превысить 130 млн долларов. Второе место завоевали авторы проекта Агамед Максудов и Шанура Мазыева из Туркменистана, продемонстрировавшие идею создания радиоволн, позволяющих улавливать сигнал Wi-Fi на расстоянии полутора километров. Бердикул Мухит из NIS Шымкента разработал проект Clean City, который удостоился третьего места.

Образовательные гранты лучшим разработчикам инновационных решений предоставили вузы Казахстана. К примеру, Казахско-Британский технический университет в Алматы пригласил на бесплатное обучение Андрея Тимонина из Интеллектуальной школы Актобе, Диасали Карима из NIS Кокшетау, а также победителя Caspian Startup-2021 Мердана Акыжанова из Туркменистана.

Грант для обучения в Yessenov University достался Нуртасу Башееву из NIS Актау, а в Атырауский университет нефти и газа им. Сафи Утебаева приглашены учиться авторы восьми проектов – ученики Интеллектуальных школ Даниал Сагимбаев, Тимур Сапаев, Асель Ошан, Ерлан Туралы, Бердикул Мухит и Жаныбек Бозбаев, а также Ареф Адай и Райымбек Орынбай из СОШ № 10 города Актау и Асылхан Кошанов из Кокшетауского IT-лицея им. аль-Фараби.

Проект Ерлана Туралы из Интеллектуальной школы Актау по теме Hydropanel оценили специалисты Eco Waste Aqtau, поощрившие ученика планшетом. Кроме этого, участники пройдут стартап-курс от тренеров международного технопарка Astana hub.

– Опыт прошлых лет показал, что финалистам конкурса недостаточно образовательных тренингов, которые мы провели в рамках состязания. Поэтому мы решили пригласить стартап-тренера извне. Программа рассчитана на три дня и обещает быть очень интересной, – сообщила соорганизатор конкурса Рысгуль Рамазанова.