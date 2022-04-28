Происшествия
Работник зарубил топором директора ТОО в Акмолинской области
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Акмолинской области убили топором исполнительного директора ТОО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Жестокое преступление произошло 24 апреля в Жаркаинском районе. Около 20.10 часов в районный отдел полиции поступила информация о том, что на территории одного из местных ТОО недалеко от села Бирсуат обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Пострадавшим оказался исполнительный директор данного ТОО, 1969 года рождения. На место происшествия незамедлительно прибыл участковый инспектор полиции, обслуживающий данный административный участок, следственно-оперативная группа и руководство jтдела полиции", – говорится в сообщении. 

При осмотре места происшествия установлено, что преступление было совершено в помещении весовой, а орудием убийства стал топор.

Здесь же, на территории ТОО, полицейские задержали одного из работников, который предположительно и нанес смертельные ранения своему начальнику.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по ст. 99 ч.1 УК РК "Убийство". 33-летний мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Как было установлено после проведения первичных следственных мероприятий и опроса работников ТОО, буквально несколько дней назад, 21 апреля, исполнительный директор взял на работу в качестве сварщика жителя Костаная. Однако, уже через два дня новый работник начал жаловаться на ухудшение самочувствия, после чего работодатель отвез его в лечебное учреждение в Аркалык.

"В день убийства мужчина вернулся на полевой стан и начал высказывать недовольство потерпевшему по поводу условий труда и проживания. На этой почве между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой задержанный нанес своему оппоненту смертельные удары топором и отверткой. В настоящее время в рамках расследования назначен ряд экспертиз, орудие убийства изъято в качестве вещественного доказательства", – заключили в полиции.

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