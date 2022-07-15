Топтыгин пришел

Медведи-сладкоежки не упустят случая полакомиться дарами леса и медом с таежных пасек.

Выехал в лес – будь готов, что в любой момент можешь встретиться с косолапым. Такое предупреждение на востоке страны горожанам дали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Медведей реально много. Если летом 2021 года их популяцию в регионе оценивали в 2,6 тыс., то сейчас, всего год спустя, говорят о численности больше 3 тыс.

Прошлым летом выходки молодого самца потрепали нервы жителям на окраине Серебрянска. У одной семьи он разорил ульи, у другой подавил скот… В этом году на визиты незваного гостя пожаловались в небольшом селе Топиха в 40 километрах от Усть-Каменогорска. Топтыгин разведал, что в ульях появились первые рамки с медом, и повадился устраивать десерты.

Владельцу пасеки в районе Алтай Павлу Феклистову не раз приходилось сталкиваться с хозяином тайги. Были моменты, когда жизнь, казалось, висела на волоске. Однажды он вышел на поляну, где медведь обедал задранным лосем. Хозяин есть хозяин, он не терпит посторонних на своей территории, особенно если это самец и если речь идет о добыче. Зверь прыжками помчался к человеку. Павел знал, что косолапые боятся металлических звуков, возможно, потому что таких не бывает в тайге. Он выхватил топорик из-за пояса и стал стучать по стволу ружья. Хищник резко свернул в сторону и скрылся в чаще.

Другой случай произошел, когда пчеловод был верхом на лошади.

– Выезжаю на пригорок, а там медведь, – рассказал Павел. – Кто-то поставил капкан, и в него угодил взрослый самец. Он, видимо, долго пробовал вырваться, но не смог. И отгрыз себе лапу. Представляете? Это комок боли, ярости, злобы и дикой силы.

Медведь рванулся к всаднику, зацепил седло и сорвал вместе с человеком. Перепуганная лошадь умчалась, а мужчина чудом увернулся от лап хищника. Зверь набросился на седло, впился зубами и когтями, раскромсал в клочья. Это и спасло жизнь человеку, он успел убежать.

– Медведи не такие няшки, как их представляют в сказках и мульт­фильмах, – заметил восточноказахстанец. – Практически не бывает, чтобы они умерли своей смертью. Когда старики становятся слабыми, их убивают молодые и сильные соперники. В мире дикой природы правят жестокие законы.

И все-таки на вопрос о характере зверя таежник назвал его скорее миролюбивым. Если медведь не ранен, не видит для себя угрозу, он не нападет. Не раз бывало, что Павел чувствовал, как косолапый наблюдает за ним, даже слышал его дыхание. В такие моменты, по словам пчеловода, необходимо вести себя спокойно, можно даже заговорить с медведем. Если нет причины, хищник никогда не проявит агрессию, просто уйдет. Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной и убегать – для хозяина тайги это сильный сигнал напасть и разобраться с нарушителем его владений.

А еще топтыгины очень любопытные. Как-то мужчина своими глазами видел двух медвежат рядом с железной дорогой. Один сидел, второй приподнялся, положив брату лапы на холку. Оба с огромным любопытством разглядывали приближающийся поезд. Детеныши были прямо на насыпи, тепловоз мог их сбить, но они не уходили. Метров за 20 машинист дал гудок, и зверята кубарем скатились с откоса.

– Медведи – известные сладкоежки, – отметил пчеловод. – Я видел, как они угощаются дягилем. Это растение – отличный медонос с обильным нектаром. Зверь срывал верхушку, счищал когтями со стебля кожуру и съедал сердцевину. У дягиля внутренняя часть стебля мягкая, сладкая, сытная. Как банан.

Косолапые, по словам Павла, очень умные. Они, например, освоили верный способ добраться до меда и при этом спастись от пчел. Делают так: ночью, когда пчелки спят, топтыгины перетаскивают ульи к речке, окунают их в воду, чтобы смыть насекомых. И затем лакомятся полными сотами.

– Одна семья по незнанию поставила передвижную пасеку на медвежьей тропе, – поделился историей Павел. – И медведица их проучила. Дождалась, когда пчелы натаскают побольше меда, перенесла ульи к ручью. И устроила угощение двум детенышам. Люди приехали – ульи разбомблены, рамки в воде валяются.

В начале этой весны в районе Алтай медведица кружила вокруг Северного сельского округа. Как предположили охотоведы, скорее всего, хищника раньше срока подняли из берлоги любители погонять на снегоходах. Медведица голодная, пищи рядом нет, поэтому она отправилась туда, где проще добыть съестное, – к человеческому жилью.

– Самое наглое поведение обычно у молодых самоуверенных самцов, – рассказал пчеловод. – Если они понимают, что могут легко получить добычу и их проделки при этом останутся безнаказанными, они будут наведываться все чаще.

На сегодня по действующему законодательству охота на медведя разрешена дважды в год – весной, в апреле-мае, и осенью в сентябре. Летом отстрел запрещен, и это логично, гуманно. Пока тепло, у косолапых достаточно корма в тайге, они редко несут опасность людям. Кроме того, летом медведицы обучают жизни своих деток.

– Если на пасеку стал наведываться хищник, его нужно отпугнуть громкими звуками, – пояс­нили в терринспекции лесного хозяйства и животного мира. – Чаще всего это работает, зверь уходит. Конечно, нужно также поставить в известность специалистов и районный охотсоюз.