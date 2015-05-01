Свежий выпуск Торги проходят в активном русле Досжан НУРГАЛИЕВ

Как сообщил заместитель министра финансов Руслан Даленов, в общей сложности к передаче в частный сектор путем капитализации по общим правилам предусмотрено 492 объекта, из которых 160 – реализованы. На сегодня 122 объекта еще не нашли своих частных владельцев и находятся на торгах. Активы остальных 210 объектов на стадии оценки и будут выставлены на торги.

– Таким образом, до конца нынешнего года мы планируем реализовать по нарастающей динамике 492 объекта приватизации, – отметил вице-министр.

Он также рассказал о том, каким фигурантам приватизации были проданы активы 160 реализованных объектов. Согласно этому раскладу, 88 объектов проданы совладельцам компаний на общую сумму в 22,4 млрд. тенге, 39 – новым гражданам или физическим лицам за 1,2 млрд. тенге, 32 объекта – компаниям-инвесторам за 6,2 млрд. тенге. Акции одного объекта достались широкому кругу населения по народному IPO АО «KEGOK» за 13,1 млрд. тенге.

Общая сумма от продажи этих компаний частным владельцам составила 42,9 млрд. тенге. Из них 730 млн. тенге поступило в республиканский бюджет, 745 млн. тенге – в местный бюджет, порядка 2,9 млрд. тенге – в СПК и 38,6 млрд. тенге – в холдинги.

– Таким образом, около 89% всех вырученных средств от приватизации поступили в холдинги. В основном это объекты фонда «Самрук-Казына», – пояснил Даленов.

На сегодня самым дорогим объектом приватизации оказалась известная энергетическая компаниия АО «KEGOK», которая была реализована по народному IPO за 13,1 млрд.тенге. Далее следуют 5 объектов АО «Қазақстан темір жолы» – ТОО «Теміржол Энерго» стои­мостью порядка 6 млрд. тенге, ТОО «Камкор Локомотив» – 5 млрд. тенге, ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» – 3,5 млрд. тенге, АО «Центр Транспортного Сервиса» – 1,8 млрд. тенге и ТОО «Теміржол Жөндеу» – 1,7 млрд. тенге.

Все эти 160 объектов представлены в различных отраслях экономики. При этом сфера услуг лидирует по количеству объектов, но заметно уступает по стоимости и доходности от реализации промышленным секторам, объекты которых дают наибольшую сумму доходов от приватизации – 25 млрд. тенге.

– География покупателей также представлена широко. Они есть во всех регионах, но наибольший интерес к приватизации наблюдается со стороны деловых кругов Алматы и Актюбинской области – 36 и 25 соответственно, – сказал вице-министр.

В числе 122 объектов, находящихся сегодня на торгах, есть и несколько крупных предприятий – АО «Қазтеміртранс» оценочной стоимостью 39 млрд. тенге, АО «Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр» – 20 млрд. тенге, АО «Восточно-Казахстанская РЭК» – 18 млрд. тенге и АО «Казахстанский институт нефти и газа» – 10 млрд. тенге.

В списке текущего года также есть крупные объекты, но они еще не оценены, поскольку у них, как сказал Р. Даленов, большая балансовая стои­мость.

Например, компания АО «Алатау Жарық Компаниясы» оценена в 66 млрд. тенге, а АО «Алматинские Электрические станции» – 55 млрд. тенге. АО «Самрук-Энерго» также продается недешево – 50 млрд. тенге.

– Прозрачность торгов обеспечивается через специальный портал. Все торги происходят полностью в электронном формате. Исключение составляют продажи второму участнику по праву преимущественной покупки, – подчерк­нули спикеры.