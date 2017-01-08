​Торговали спайсом... в Интернете

В Специализированном меж­район­ном суде по уголовным делам области рассмотрено уголовное дело по обвинению двух жителей Экибастуза в сбыте нар­котических средств и незаконном хранении огнестрельного оружия. В ходе судебного разбирательства установлено, что двое молодых мужчин начиная с января 2016 года наладили в Павлодаре сбыт спайса. С клиентом договаривались по Интернету. Покупатель перечислял деньги через терминал на указанный счет, после чего ему сообщали адрес закладки наркотика.

По данным обвинительного заключения, спайс злоумышленники хранили в автомашине, гараже и съемной квартире. Также в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемых травматический пистолет «Оса».

Рассмотрев материалы дела, судья признал обоих подсудимых виновными. В связи с этим суд наз­начил гражданину Т., 1991 года рождения, наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Гражданин Г., 1988 года рождения, проведет в колонии строгого режима 10 лет. Его имущество также будет конфисковано.