Послание Президента
Торговая политика Казахстана должна перестать быть беззубой – Президент
Юлия Магер
Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием к народу Казахстана, подчеркнул, что экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров прежде всего в обрабатывающем секторе. Наша торговая политика должна перестать быть беззубой. Необходимо придать ей проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные и мировые рынки. Одновременно надо помогать нашим предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления. Развивать так называемую экономику простых вещей. Посмотрите, вокруг этого что происходит. Как защищают себя товаропроизводители Беларуси, вы это знаете. Что было с Кыргызстаном, когда мы перекрыли им дороги. Как они боролись. Наши молчат. Ни с кем не спорят. Потому что привыкли, что только высшее руководство должно с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свои обязанности и защищать наш бизнес и прохождение его на другие рынки вокруг нас и в другие страны", – отметил Президент.



Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, это важно не только с точки зрения реализации экспортного потенциала, но и в качестве меры по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами. Чем меньше государство завозит импортных товаров, тем оно более независимо.

"Нам пора заняться товарами народного потребления. Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если сейчас у вас иностранную одежду всю на вас сидящих забрать, вы голые будете сидеть. У нас могут производить и костюмы, и рубашки. Надо их поддержать. Собственные товары. Я вам показывал – надевал и надеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые производят не хуже и в десять раз дешевле причем", – сказал Глава государства.



Президент отметил, что постепенно с каждым годом необходимо сокращать импорт того, что Казахстан может производить самостоятельно, для чего необходимо развивать перерабатывающую промышленность.

"Насыщение внутреннего рынка должно быть основным ориентиром нашего Правительства. Поручаю Правительству на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет направить дополнительно 500 миллиардов тенге. Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 миллиардов тенге. Но Правительство и Нацбанк должны проводить эти деньги под жестким контролем. Эти кредиты должны идти на те объекты, которые мы укажем", – подчеркнул Президент.

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