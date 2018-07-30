В мире
Торговая война Трампа обвалит Apple
Последние предложения президента США Дональда Трампа обложить протекционистскими пошлинами очередную партию товаров из Китая могут сильно ударить по американской корпорации Apple, у которой значительная доля аксессуаров производится именно в Китае. Об этом пишет британская Financial Times, передает Lenta.ru.

Речь идет о наиболее быстрорастущем сегменте американской компании, который включает в себя колонку HomePod, умные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods. Все они могут вырасти в цене, если американский президент решит обложить десятипроцентной пошлиной китайский экспорт на сумму в 200 миллиардов долларов.

Аналогичной реакции Financial Times ожидает и от конкурентов Apple – Google, Amazon, Sonos, Fitbit, чьи аксессуары также пострадают от протекционизма американского президента. Инвестбанк Morgan Stanley в своей аналитической записке отмечает, что именно новые пошлины являются главным риском для капитализации американской компании в преддверии очередной презентации компании в сентябре 2018 года.

Аналитики рынка смартфонов и гаджетов Canalys отмечают, что для Apple рынок аксессуаров становится главным, так как продажи компьютеров, ноутбуков и смартфонов падают, в то время, как, например, продажи Apple Watch во втором квартале 2018 года выросли на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,5 миллиона продаж.

Согласно таможенной статистике, объемы экспорта из Китая в США оцениваются в 505,5 миллиарда долларов, а в обратную сторону – в 129,9 миллиарда долларов. Президент Дональд Трамп ранее заявлял о готовности обложить таможенными пошлинами вообще весь китайский импорт.

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