​Торговля набирает обороты

В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, туристической сферах, а также в облас­ти цифровизации и развития «умных городов». В частности, рассмотрены перспективы расширения номенклатуры экс­порта в Кыргызстан в таких сферах, как металлургия, пищевая отрасль, машиностроение, производство строительных материалов и химической продукции.

Кроме того, рассмотрены воп­росы межрегионального и приграничного взаимодействия. Отмечено, что по итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном составил 757,7 млн долларов, что превышает показатель за аналогичный период 2017-го на 10,2%. Экспорт из Казахстана за январь–ноябрь 2018 года вырос на 18,7% и составил 548,9 млн долларов.