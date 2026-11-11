Вчера в Астане Премьер-министр Олжас Бектенов принял губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества.

фото пресс-службы Правительства РК

По информации пресс-службы Правительства РК, Оренбургская область является одним из ключевых приграничных партнеров нашей республики. Согласно уточненным данным, за 2025 год товарооборот регионов Казах­стана с областью вырос на 13,7% и достиг 641,7 млн долларов, за январь – сентябрь текущего года этот показатель составил 400,5 млн долларов.

– Между лидерами Казахстана и Российской Федерации установлен постоянный доверительный диалог, и это создает хорошую основу для развития экономических связей наших стран, отдельных регионов и предприятий. По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Россией сложился на уровне 27 миллиардов долларов. То есть мы вплотную подходим к решению той задачи, которую главы государств поставили, – довести годовой торговый оборот до 30 миллиардов долларов. Если говорить про Оренбургскую область, то динамика в этом году хорошая, объемы взаимной торговли растут: более 640 миллионов долларов приходится на Оренбургскую область, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Губернатор Оренбургской области в свою очередь отметил устойчивый рост торгово-экономических отношений, акцентировав внимание на приграничном взаимодействии.

– Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. На долю Казахстана приходится пятая часть совокупного внешнеторгового оборота Оренбургской области со всеми регионами-партнерами. Мы поставляем сельхозпродукцию и промышленные товары, из Казахстана получаем кабельную и химическую продукцию, продукты питания, потребительские товары. С каждым годом увеличиваются пассажирский и грузовой потоки через пункты пропуска. Особое значение имеет промышленная кооперация. Уверен, что значительно укрепить наши экономические связи мы можем в сфере АПК, – сообщил Евгений Солнцев.

Сторонами отмечены направления для раскрытия имеющегося потенциала взаимной торговли. Внимание уделено развитию транспортно-логистической инфраструктуры, расширению авиационного сообщения, промышленной и сельскохозяйственной кооперации, культурно-гуманитарному взаимодействию.

По итогам встречи ответственным госорганам дан ряд поручений по обеспечению необходимого содействия при осуществлении совместных инициатив.