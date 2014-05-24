Торговлю двигает логистика

Адаптация к новым условиям становится определяющей успеха и развития предприятий и отраслей.

Применительно к Южно-Казахстанской области это в первую очередь касается АПК. Динамика аграрного производства последних лет демонстрирует уверенный рост. Если в 2000 году валовой объем производства сельского хозяйства области, в частности продукции растениеводства, составил 1 208 633 тонны на 31 626 млн. тенге, то по результатам 2013 года объемы достигли 2 836 953 тонны на 128 202 млн. тенге. В структуре производства преобладают бахчевые, ранние овощи и фрукты, хлопок-сырец. В силу географического расположения урожаи основных культур являются ранними. Эта «временная ниша», образующаяся за счет сезонного отсутствия на рынке овощей и фруктов, позволяет реализовать продукцию по выгодным для производителя ценам. Вместе с тем важным фактором дальнейшего развития отрасли является сохранение качества продукции и оптимизация сроков доставки до конечного потребителя.

В рамках развития экспортного потенциала в сентябре 2013 года в Москве проведена ярмарка продукции сельского хозяйства области. За 4 дня реализовано 130 тонн продукции. Овощи и фрукты, мясные и рыбные изделия оценены по достоинству жителями столицы России. В рамках визита официальной делегации в период проведения ярмарки достигнута договоренность и подписано соглашение между Южно-Казахстанской и Московской областями о строительстве торгово-логистического центра (ТЛЦ). Выделение властями Московской области земельного участка позволит снизить стоимость проекта, что, в свою очередь, снизит инвестиционные расходы и позволит получить ценовое преи­мущество при формировании стоимости продукции на конечном этапе. В настоящее время ведется изучение представленных трех земельных участков для оптимального размещения ТЛЦ.

Развитию эффективной логистики уделяется внимание и непосредственно в регионе. В результате проведенного маркетингового исследования по изучению потребности Южно-Казахстанской области в складских помещениях выявлено, что текущая потребность в складских помещениях класса «А» и «Б» составляет 500 тыс. кв. м, а прогнозируемая потребность к 2020 году составит 900 тыс. кв. м. При этом все планируемые к вводу проекты складской логистики обеспечивают потребность менее чем на 30%, даже с учетом реализации проекта ТЛЦ в Шымкенте, площадь складов которого составит 230 тыс. кв. м.

Для системного развития складской логистики акиматом области создана логис­тическая зона площадью 92 га в районе шымкентского аэропорта. Выбор не случаен и предусматривает легкий доступ к трем видам транспортного сообщения. От складов до аэропорта расстояние 2 км, до железной дороги – полкилометра и до автомагистрали Западная Европа – Западный Китай – 4 км. На создание необходимой инфраструктуры, включая газо- и водоснабжение, электричество, систему канализации, подъездные автодороги и ЖД-тупик, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» выделено 1,5 млрд. тенге. Строительство инфраструктуры завершено в начале нынешнего года. Сейчас идет наполнение логистической зоны проектами частных инвесторов. Уже поступило 9 заявок от частных компаний по реализации проектов складской логистики, в том числе по двум из них ведется строительство объектов. Заявленный объем инвестиций составляет 24 млрд. тенге.

СПК «Шымкент» является оператором по развитию логистической зоны, в задачи которого входит сбалансированное развитие проекта, обеспечение координации между резидентами логистической зоны и взаимодействие резидентов с государственными органами. Решение этих задач упростит налаживание коммуникаций и торговли, объемы которой только возрастут после создания Евразийского экономического союза.

Талгат АЛПЫСБАЕВ,

директор АО «НК «СПК «Шымкент»