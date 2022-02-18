Торговлю развивать и поддерживать

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел в акимате Алматы совещание по вопросам торговли, стабилизации продовольственных цен и возмещения ущерба, нанесенного субъектам бизнеса в ходе январских беспорядков.

В настоящее время Алматы является крупнейшим торговым и культурным центром Казахстана. По информации пресс-службы Премьер-министра РК, здесь расположено до трети всех зарегист­рированных в РК предприятий. «Торговля считается основной отраслью экономики Алматы. В 2021 году рост розничной торговли составил 13,5%, объем – 4 трлн 212 млрд тенге, или 31,5% от всей розничной торговли республики, – отметил Бахыт Султанов.

По его словам, январские события негативно отразились на работе отдельных субъектов бизнеса, особенно в торговой сфере.

На сегодня правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям, в который региональная комиссия Алматы предлагает внести ряд изменений.

Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, предполагается осуществлять возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 млн тенге для всех категорий ущерба, а также применять упрощенный механизм для категории «Оборудование» и компенсировать услуги адвокатов. По мнению акима мегаполиса, это позволит сократить срок рассмотрения заявок от месяца до двух недель и значительно ускорить процедуру возмещения убытков бизнесу.

В ходе совещания также обсуж­ден вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольст­венные товары (СЗПТ). Для этой цели в рамках «оборотных» займов из местного бюджета выделено 11 млрд тенге для фиксирования цен на овощную, мясную продукцию, яйца и бакалею.

Кроме того, как было доложено заместителю Премьер-минист­ра – министру торговли и интеграции РК, прорабатывается вопрос выделение займов крупным производителям социального хлеба, молочной продукции и подсолнечного масла.

Рассматривается возможность создания мини-хабов путем предоставления льготного финансирования и выделения участков в черте города для монтажа легковозводимых складов временного хранения. По мнению специалистов городского акимата, это позволит снизить зависимость магазинов у дома от перекупщиков, избавит владельцев небольших торговых точек от необходимости самостоятельного закупа на оптовых рынках, а в целом положительно отразится на розничном уровне цен.

По итогам совещания Бахыт Султанов поручил акимату Алматы и Комитету торговли МТИ РК продолжить мониторинг и анализ цен, принять меры к наращиванию «оборотной схемы» в рамках ценовой стабилизации на СЗПТ, активизировать деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем, а также продолжить выплату компенсаций субъектам предпринимательства, пострадавшим от январских беспорядков.