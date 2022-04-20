Торговый центр и аэропорт вновь "заминировали" в Алматы

Сегодня с утра полицейским поступил ряд сообщений о якобы готовящихся терактах в Алматы - как и в прошлый раз «заминировали» объекты образования, ТРЦ и аэропорт города, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По ТРЦ «Форум» – отбой, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Работает в штатном режиме», – сообщили в Департаменте полиции города.

Сообщения о якобы заложенной бомбе в школах также не подтвердилась.

Позже появилась информация о якобы бомбе в аэропорту мегаполиса.

«Международный аэропорт Алматы подтверждает, что было получено анонимное сообщение о минировании аэропорта. Была проведена эвакуация согласно аварийному плану», – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

К вечеру пришло сообщение, что информация о минировании не подтвердилась. К этому часу аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, 31 марта 2022 года в Нур-Султане и Алматы 11 объектов получили ложные сообщения о заложенных бомбах. Позже правоохранители задержали жителя города Житикары Т., IT-специалиста, разославшего письма 11 крупным объектам столицы и Алматы. Подозреваемый признался, что совершил преступление из хулиганских побуждений, сейчас он находится под стражей.