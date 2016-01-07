​Тормознули «Авто»

«Автомобилист» так же, как и нижнекамский «Нефтехимик» – прямой конкурент «Барыса» в борьбе за заветную путевку в плей-офф Восточной конференции. Скорее всего, именно эти три клуба и разыграют «третьего лишнего», который в нынешнем сезоне не примет участие в финальной части чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победа казахстанцев в матче против команды из Екатеринбурга пока оставила нас в заветной «восьмерке», но стоит помнить, что у двух вышеперечисленных российских дружин еще остается по три игры в запасе (мы уже сыграли 48 матчей, а наши соперники по 45), а значит, и возможность вырваться вперед.

Игра в Астане стартовала с высоких скоростей, при этом предпочтительнее выглядели именно хозяева площадки. Они больше атаковали, бросали по воротам, выигрывали вбрасывания, но... Есть такое понятие, как «благоволение фортуны», которое в первом периоде явно было на стороне гостей. Отчаянно обороняясь, они, тем не менее, дважды смогли поразить наши ворота.

Что было в перерыве в раздевалке, мы, конечно же, не знаем. Но на вторую двадцатиминутку «барсы» вышли еще более заряженными. Им потребовалось лишь две минуты, чтобы сравнять счет – 2:2. Вначале в большинстве отличился Кевин Даллмэн, а потом и реактивный Роман Старченко, получив длинный пас, вышел один на один с вратарем соперника и обыграл его. Вот тут-то уже активизировались «автомобилисты», не позволившие казахстанцам развить успех.

Потрясающим по динамике оказался заключительный период. На 42-й минуте россияне вновь вышли вперед и тут же усилили оборонительные редуты. Казахстанцы спешили, раз за разом организовывая вал атак, но поразить ворота соперника не удавалось. Удача пришла к 50-й минуте, когда точным броском отличается Дастин Бойд – 3:3.

После этого команды вновь играли ровно, чередуя атаки с мгновенными отходами в оборону. И первым эта тактика принесла успех «хищникам» – на 54-й минуте Брендон Боченски оставил не у дел екатеринбургских защитников и сделал счет 4:3 в нашу пользу. А это уже завело россиян, которые в оставшиеся 6 минут устроили массированную осаду наших ворот, при этом даже сняли своего вратаря.

«Барсы» отчаянно защищались до конца на каждом пятачке ледового поля, не позволяя противнику сравнять счет. Тяжелейшая виктория и три набранных очка (а благодаря очной победе их вполне можно приравнять и к 6 заработанным баллам) позволяют нам оставаться седьмыми на Востоке с 69 набранными очками.

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