​«Торпедо» вышло в плей-офф

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Состоявшийся в Караганде матч по праву можно назвать принципиальным, ведь на льду сошлись две отечественные команды, играющие в Высшей хоккейной лиге. К слову, усть-каменогорские хоккеисты прибыли в гости не одни, а со своими болельщиками и даже черлидершами (группа поддержки). Последние, кстати, под восторженные овации зрителей устроили первый в истории ВХЛ незабываемый баттл (танцевальное состязание) с местной группой черлидинга.

И все же самым главным зрелищем в этот день была непосредственно игра. Как мы уже сообщали, «беркуты» досрочно обеспечили себе участие в плей-офф, в то время как устькаменогорскому «Торпедо» для этого требовалось набрать одно очко. Но если кто-то полагал, что представители Центрального Казахстана помогут Восточному, то глубоко заблуждался. Поединок оказался напряженным. Об этом говорит и счет. Почти два периода ни одна из сторон не могла отметиться заброшенной шайбой, и лишь за 15 секунд до второго перерыва карагандинцам удалось выйти вперед благодаря усилиям уроженца Усть-Каменогорска и капитана «черно-желтых» Максима Беляева – 1:0.

В заключительной двадцатиминутке восточноказах­станцы еще более взвинтили темп, но натолкнулись на грамотное противодействие «беркутов». И лишь когда время приблизилось к финальному свистку (до окончания игры оставалось 12 секунд), им благодаря Денису Стасюку и удалось перевести игру в овертайм – 1:1.

Что-то, похоже, надломилось у «беркутов» в дополнительной пятиминутке, и они пропустили решающую шайбу от «Торпедо» (отличился Александр Торяник) – 1:2. Эта победа позволила восточноказахстанцам также забронировать себе место в решающей стадии розыгрыша Кубка Братины.

В это же время в рамках Молодежной хоккейной лиги столичные «Снежные барсы», также борющиеся за выход в плей-офф, на выезде в Кирово-Чепецке сыграли с местной командой «Олимпия» и разгромили ее со счетом 7:1. Юным «хищникам» осталось провести в регулярном первенстве еще четыре домашние игры, и мы очень надеемся, что после них они впервые в своей истории сыграют в элитном раунде розыгрыша Кубка Харламова.

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