В мире
Торт-принц стал победителем международного конкурса кондитеров
Жания Уранкаева
Главный приз традиционного международного конкурса тортов "Cake International", прошедшего в английском Бирмингеме, в этом году получило лакомство  в виде британского принца Георга, сына Уильяма и Кейт Миддлтон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ru.hellomagazine.com.

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На изготовление фигуры двухлетнего принца высотой 90 сантиметров у кондитера Лары Кларк ушло 30 часов. Торт изображает Георга в знаменитом красно-белом наряде, в котором самый известный в мире малыш щеголял весной на крестинах своей младшей сестры Шарлотты. 

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"Жюри конкурса особо отметило внешнее сходство с "оригиналом". Кондитер постаралась сделать "Принца Георга" максимально узнаваемым. Кондитер объясняет свой выбор так: "Я недавно вышла замуж, так что времени создавать что-то монументальное у меня не было. Подумав, я решила взяться за принца Георга. Есть ли кто-то более узнаваемый в нашей стране, чем он?" – говорится в распространенном сообщении. 

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Отметим, что на на конкурсе бисквитного произведения можно было увидеть Малефисенту в человеческий рост, знаменитого тираннозавра из "Парка Юрского периода" и многое другое. 

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