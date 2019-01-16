Тортом по карьере

Несложно предположить, что визиты работников антикоррупционного ведомства были нацелены на выявление нерадивых чиновников, не сумевших ответить «нет» своим благодарным почитателям в канун Дня Независимости и Нового года. В итоге улов получился ощутимым. Ведь только за декабрьские дни сотрудники АДГСПК и общественники предотвратили дарение 129 подарков. Для сравнения: в конце 2017 года в ходе аналогичных рейдов предотвращено получение 156 подарков.

Работники службы буквально на мес­те «поймали» сразу троих горе-госслужащих, незаконно принявших в дар… 2 торта и 2 000 тенге. По сведениям ­АДГСПК, «провинились» сотрудники департамента статистики в СКО и управления госдоходов в Карагандинской области. «По этим фактам виновные лица привлечены к административной ответственности», – прокомментировали в агентстве.

А между тем в том же ведомстве отмечают положительную динамику в соблюдении требований законодательства в части принятия подарков госслужащими. Так, согласно информации Комитета государственного имущества и приватизации, всего за 2018 год в адрес уполномоченного органа поступило 1 490 единиц (в 2017 году – 361) различного наименования товаров, возвращенных государству в качестве подарков. Интерес представляет и, собственно, список подарков, в числе которых и записные книжки, и статуэтки, и часы, и чаи. Но если с часами и остальным все понятно, то какова судьба сладостей и конфет, тортов и спиртных напитков?..

К слову, торты замечены были и в кабинете сотрудницы Минис­терства юстиции. Причем этот факт обнаружили сами работники ведомства, ведущие по примеру агентства профилактическую работу. В отношении женщины уже проводится служебное расследование.

В АДГСПК же тем временем напоминают, что в соответствии с Законом РК «О государственной службе Республики Казахстан» государственным служащим зап­рещается принятие подарков в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций от государственных служащих и иных лиц. За несоблюдение ограничения госслужащие подлежат привлечению к дисциплинарной, административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности.