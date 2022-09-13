Тору перевели на казахский язык

Тора на казахском языке

Профессор кафедры религиоведения Евразийского национального университета, доктор философских наук Нуртас Иманкулов впервые перевел священную Тору с русского на казахский язык. Книга издана под названием «Тәурат бес кітап».

Священная книга переведена с русского варианта оригинала Эрец Исраэль 1997 года под редакцией Бехора Баруха, который был привезен из Израиля. Многолетний труд по переводу занял у профессора Нуртаса Иманкулова 5 лет.

Отметим, что работа издана накануне VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

Книга состоит из 1 000 страниц, иллюстрированных изображениями. Она предназначена для служителей религиозной сферы, ученых-религиоведов и всех читателей, интересующихся религией.

– Коренное значение слова «Тора» означает «учение, назидание, наставление и закон». При переводе книги возникали некоторые трудности по терминологии. К примеру, непросто было находить казахские обозначения названий одеяний, видов нитей, из которых изготавливали одеж­ду, – отметил религиовед.

Профессор Нуртас Иманкулов является автором многочис­ленных книг. В их числе – издания «Еврейлер тағылымы» и «Қазақия философиясы».