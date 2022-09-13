Общество Тору перевели на казахский язык 13 сентября 2022 г. 0:30 Алмат Шакирбаев Тора на казахском языке Профессор кафедры религиоведения Евразийского национального университета, доктор философских наук Нуртас Иманкулов впервые перевел священную Тору с русского на казахский язык. Книга издана под названием «Тәурат бес кітап». Священная книга переведена с русского варианта оригинала Эрец Исраэль 1997 года под редакцией Бехора Баруха, который был привезен из Израиля. Многолетний труд по переводу занял у профессора Нуртаса Иманкулова 5 лет. Отметим, что работа издана накануне VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане. Книга состоит из 1 000 страниц, иллюстрированных изображениями. Она предназначена для служителей религиозной сферы, ученых-религиоведов и всех читателей, интересующихся религией. – Коренное значение слова «Тора» означает «учение, назидание, наставление и закон». При переводе книги возникали некоторые трудности по терминологии. К примеру, непросто было находить казахские обозначения названий одеяний, видов нитей, из которых изготавливали одежду, – отметил религиовед. Профессор Нуртас Иманкулов является автором многочисленных книг. В их числе – издания «Еврейлер тағылымы» и «Қазақия философиясы».