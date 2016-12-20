Торжества в парке «Жастар»

719
Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
Утром 16 декабря колонна из 25 автомашин с государственными флагами проследовала по центральным улицам Талдыкоргана к парку «Жастар». Здесь сос­тоялись торжественные мероприятия, посвященные 25-летию Независимости страны. Поздравить земляков пришли известные люди Жетысу – ветераны, деятели культуры и искусства, представители этнокультурных и молодежных объединений, спортсмены и предприниматели.

Торжества начались красочным театрализованным представлением «Тәуелсіздік – елдік пен ерліктің іргетасы», отразившим сложные этапы становления молодого государства, пройдя через которые наша республика не только укрепила свою экономику, но и стала известна всему мировому сообществу. Артисты областного драматического теат­ра им. Бикен Римовой с удовлетворением отмечали, что сбылась вековая мечта наших предков о независимом Казахстане.

В честь юбилея Независимости представители акимата устроили в парке спортивные состязания, а также выставку картин местных художников. Мероприятия продолжились выступлением фольк­лорно-этнографического ансамб­ля «Талдықорған әуендері».

На торжественном митинге с праздником земляков поздравил аким Алматинской области Амандык Баталов. Глава региона напомнил, что ровно 25 лет назад Казахстан обрел статус независимого, демократического государства. За прошедшие годы республика добилась впечатляющих успехов во всех сферах общественно-политической жизни, став символом единства и процветания, прочно закрепив позиции на международной арене. Все эти достижения неразрывно связаны с именем Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева.

В Жетысу в рамках акции «25 звездных дней» завершился цикл значимых мероприятий. Распахнули двери десятки детских садов, школ, введены в экс­плуатацию жилые дома и производственные объекты. Особым подарком для семиреченцев стали гастрольный тур артистов местных творческих коллективов, а также акция по оказанию медицинских услуг «Скрининг», проведенная в отдаленных аулах.

Торжества в парке «Жастар» завершились концертной прог­раммой с участием звезд казах­станской эстрады.

