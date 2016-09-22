Общество
Торжественное мероприятие к 25-летию образования РК прошло в Актау
Молодежное общественное объединение "Мангистауская региональная лига "Кайсар" военно-патриотических клубов" совместно с Республиканским общественным объединением "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" провело в молодежном центре города Актау торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования РК и первым миротворцам Казахстана, вылетевшим в Республику Таджикистан для охраны южных границ СНГ, сообщает Kazpravda.kz.

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В мероприятии, проведенном в рамках управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области, приняли участие представители госорганов, десантники, пограничники, бойцы внутренних войск, общественные и политические деятели, участники боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов, жители города и районов области – Жанаозена, Бейнеу, Шетпе, Мунайлы.

Вниманию зрителей на большом экране был представлен видеоролик "Первые солдаты Президента Назарбаева".



По словам организаторов, торжественное мероприятие проводится в целях активизации и совершенствования военно-патриотической работы, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к культуре, истории, традициям своего народа, любви, преданности и готовности к защите своей Родины и посвящено казахстанским ветеранам боевых действий, впервые вылетевшим в Республику Таджикистан 10 сентября в 1992 году для охраны южных границ СНГ.

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Как было отмечено в ходе мероприятия, всего за время службы там прошло 8 755 человек. В ходе столкновений с вооруженными группами нарушителей границы, в результате бандитских нападений на заставы, на колонны Казахстан имел раненых и убитых военнослужащих. Самыми кровопролитными стали события 7 апреля 1995 года в Пшихаврском ущелье. Тогда в бою погибли 17 казахстанцев, еще 33 человека получили ранения.

"Многие получили ранения, но наши воины с честью выполнили свой воинский долг и остались верны военной присяге, не уронили чести и достоинства. Погибшие ребята посмертно награждены орденом "Айбын" ІІ степени – 5 человек и 12 человек – медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін". Их подвиг не забыт. Вспомним тех, кто исполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни", – объявил ведущий минуту молчания.

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С приветственной речью к присутствующим обратился председатель Республиканского общественного объединения "Союза ветеранов боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов", гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов .

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Далее он провел церемонию награждения, вручив медали "Ерекше қызмет үшін" председателю филиала РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" по городу Жанаозен Жомарту Султанкулову и директору Молодежного ресурсного центра по Мангистауской области Ергали Анесову и грамоты "За военно-патриотическое воспитание молодежи и вклад в пропаганду ветеранского движения" гостям мероприятия.

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В завершение состоялся праздничный концерт с участием работников культуры и искусства, а также военнослужащих Национальной гвардии РК, Пограничной службы РК и Минобороны РК.

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