Торжественное собрание ко Дню работников науки прошло во Дворце творчества «Шабыт»
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Асель Муканова
В мероприятии, организованном Министерством науки и высшего образования РК, приняли участие свыше 350 гостей. Это члены Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, депутаты Парламента, академики Национальной академии наук, члены Общественного совета по вопросам науки, высшего образования и языковой политики, представители государственных органов и национальных компаний, руководители высших учебных заведений и научных организаций.