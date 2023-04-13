Торжественное собрание ко Дню работников науки прошло во Дворце творчества «Шабыт»

Заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов в своем приветственном слове подчеркнул, что Глава государства уделяет огромное внимание развитию науки. Именно 12 апреля Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте. Были определены дальнейшие приоритеты научно-технологической политики страны.

– Наши ученые высказали свои предложения, озвучили проблемы и представили свое видение. Глава государства поддержал эти инициативы. Правительству даны конкретные поручения по поддержке науки. В частности, будут внесены изменения в Налоговый кодекс, предоставлены налоговые преференции для научных исследований, чтобы мотивировать людей идти в науку и конкурировать, – сказал Алтай Кульгинов.

Особое значение Глава государства придает повышению статуса ученого. Заместитель Премьер-министра напомнил, что недавно Национальная академия наук получила статус «при Президенте», решены вопросы с финансированием ее деятельности, определены пожизненные стипендии академикам. Алтай Кульгинов поздравил назначенную руководителем НАН РК Кунсулу Закарья, а также подчеркнул, что Глава государства выразил огромную признательность и благодарность за работу академику Мурату Журинову, также принимавшему участие в торжественном собрании.

– Теперь предстоит огромная работа по дальнейшему развитию науки. Президент поручил министерству выработать механизмы по выдаче мегагрантов, чтобы исследования могли находить свое практическое применение. Предстоит принять Закон «О науке и технологической политике», по которому эксперты дали свои предложения, а также расширять международное сотрудничество вузов, – отметил Алтай Кульгинов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в свою очередь поздравил деятелей науки с этой знаменательной датой. Он сообщил, что министерство в широком взаимодействии с научным и экспертным сообществом разрабатывает проект нового закона «О науке и технологической политике», который направлен на технологическое развитие НИОКР – от фундаментальных и прикладных исследований до внедрения разработок в промышленность, повышение научно-инженерного кадрового потенциала.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение статуса ученого, включая социальные льготы для молодых ученых и академиков, улучшение лабораторной инфраструктуры научных организаций и вузов, увеличение объемов софинансирования науки частным сектором путем введения привлекательных для бизнеса преференций и льгот.

– Принимаются меры по цифровизации науки, разрабатывается единая информационная система «Наука Казахстана». У министерства есть четкое видение путей развития казахстанской науки в соответствии с задачами, поставленными в Послании Главы государства и в его предвыборной программе, – сказал Саясат Нурбек.

В ходе торжественного собрания выступили первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Максат Кикимов, генеральный директор Института истории и этнологии Зиябек Кабульдинов, ректор Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина.

Ряду ведущих ученых Алтай Кульгинов вручил ведомственную награду «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» за вклад в развитие отечественной науки и высшего образования.

В фойе Дворца творчества «Шабыт» была развернута большая выставка научных достижений, где гости могли ознакомиться с проектами казахстанских ученых. А после завершения официальной части мероприятия прошел праздничный концерт.