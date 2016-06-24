​Торжественным маршем

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Инеш БЕРЖАНОВА

Получившие из рук министра внутренних дел Калмуханбета Касымова погоны, выпускники стали свидетелями торжественного марша столичного гарнизона полиции и Национальной гвардии РК. А уже после и они поздравили отличившихся полицейских, которые в этот день получили досрочные звания, почетные грамоты и медали «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

Приказом МВД в День полиции за доб­росовестное исполнение служебных обязанностей были поощрены 535 сотрудников Центрального аппарата и территориальных подразделений ОВД.

На торжественном собрании министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, пожелав здоровья и благополучия своим коллегам, отметил, что нынешний год выдался непростым для сотрудников органов внутренних дел. И полицейским на деле приходится доказывать верность своей профессии. Снижение уровня преступности и улучшение правопорядка – итог планомерной работы по обеспечению законности и защиты прав граждан.

В этот же день в музее МВД РК состоя­лась экскурсия для сотрудников подраз­делений ДВД и учащихся средних школ. Ознакомившись с экспонатами, посетители узнали много интерес­ного о жизни и работе героев-полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. А немногим позже работники управления специализированной службы охраны Астаны организовали на столичных улицах велопробег, который, по их мнению, будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и повышению спортивного мастерства среди полицейских.

Одновременно в Карагандинской области были открыты два обе-лиска, посвященные памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В Костанайской области состоялось торжественное открытие реконструированного музея областного ДВД. Торжественные мероприятия также проведены во всех подразделениях органов внутренних дел страны.

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