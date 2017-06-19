​Торжественный прием

В Посольстве Российской Федерации в Казахстане состоялся торжест­венный прием по случаю национального праздника – Дня России.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов Казахстана, творческой и научной интеллигенции, СМИ, главы дипломатических миссий, аккредитованных в РК. Выступивший перед гостями Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казах­стан Михаил Бочарников отметил, что День России – самый значимый государственный праздник, который знаменует многовековой непрерывный путь страны к новым достижениям и высотам развития. Умение российского народа ценить прошлое, свою великую историю, неразрывную многовековую связь между поколениями является залогом суверенитета страны и единства ее народа.

В торжественной обстановке посол России зачитал поздравительные листы и вручил заслуженные награды первому заместителю секретаря Совета безо­пасности РК Марату Шайхутдинову, замести­телю председателя Сената Парламента РК Сергею Громову, пос­лу по особым поручениям РК Зульфие Аманжоловой и главному концерт­мейстеру оперной труппы Государст­венного театра оперы и балета «Астана Опера» Елене Сахно.