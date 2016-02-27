Свежий выпуск
​Торжественный прием
Владимир ОСИПОВ

В торжественном мероприятии принимали участие представители дипломатического корпуса, гос­органов, местных общественных организаций, компаний и СМИ. В качестве почетного гостя приглашена ответственный секретарь Министерства финансов РК, сопредседатель казахстанско-кувейтской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Наталья Коржова.

Временный поверенный в делах Государства Кувейт в РК господин Халид аль-Уаззан рассказал об истории становления Кувейта, экономическом развитии государства. Были затронуты состояние и перспективы казахстанско-кувейтских отношений. Как отмечалось, дипломатические отношения двух стран были основаны в 1993 году.

– С тех пор стороны обменялись множеством взаимных визитов официальных делегаций, в результате которых были скреплены отношения. Также Кувейт предоставил гранты на строительство нового здания Министерства сельского хозяйства РК – 10 миллионов долларов, ТЭО проекта водоснабжения При­аралья – 1,3 миллиона долларов и другие, – отметил Халид аль-Уаззан.

Наталья Коржова в свою очередь поздравила Государство Кувейт со знаменательной датой, рассказала присутствующим об основных аспектах двустороннего сотрудничества, подчеркивая вклад Президента РК в укрепление отношений между нашими странами. При этом она подчеркнула, что отношения с Кувейтом с первых дней независимости строятся на взаимном доверии и понимании.

– Свидетельством динамично развивающихся двусторонних отношений является открытие посольства РК в Кувейте в 2014 году и посольства Кувейта в Астане в 2015 году, – подчерк­нула ответственный секретарь Министерства финансов.

В ходе приема гости могли отведать кувейтские угощения, ознакомиться с традиционной музыкой кувейтского народа. 

Популярное

Все
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Двое рабочих погибли на канализационной станции в Уральске
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Дендрокарта есть, но ее... нет
Мир можно изменить, если изменить людей
Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в полицию
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК

Читайте также

Свежий выпуск
Для особенных детей
Свежий выпуск
В поддержку мастеров пера
Свежий выпуск
Скорая помощь в достатке
Свежий выпуск
Гарантия суверенитета

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]