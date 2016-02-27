​Торжественный прием

В торжественном мероприятии принимали участие представители дипломатического корпуса, гос­органов, местных общественных организаций, компаний и СМИ. В качестве почетного гостя приглашена ответственный секретарь Министерства финансов РК, сопредседатель казахстанско-кувейтской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Наталья Коржова.

Временный поверенный в делах Государства Кувейт в РК господин Халид аль-Уаззан рассказал об истории становления Кувейта, экономическом развитии государства. Были затронуты состояние и перспективы казахстанско-кувейтских отношений. Как отмечалось, дипломатические отношения двух стран были основаны в 1993 году.

– С тех пор стороны обменялись множеством взаимных визитов официальных делегаций, в результате которых были скреплены отношения. Также Кувейт предоставил гранты на строительство нового здания Министерства сельского хозяйства РК – 10 миллионов долларов, ТЭО проекта водоснабжения При­аралья – 1,3 миллиона долларов и другие, – отметил Халид аль-Уаззан.

Наталья Коржова в свою очередь поздравила Государство Кувейт со знаменательной датой, рассказала присутствующим об основных аспектах двустороннего сотрудничества, подчеркивая вклад Президента РК в укрепление отношений между нашими странами. При этом она подчеркнула, что отношения с Кувейтом с первых дней независимости строятся на взаимном доверии и понимании.

– Свидетельством динамично развивающихся двусторонних отношений является открытие посольства РК в Кувейте в 2014 году и посольства Кувейта в Астане в 2015 году, – подчерк­нула ответственный секретарь Министерства финансов.

В ходе приема гости могли отведать кувейтские угощения, ознакомиться с традиционной музыкой кувейтского народа.