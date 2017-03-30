​Торжество балета

Праздник хореографического искусства наглядно подтвердил: казахстанская балетная школа, сохраняя лучшие традиции классического и народного танцев, остается современной и открытой для смелых экспериментов и новых художественных решений. В каждом танце участники из Казахстана смогли представить яркий, колоритный, запоминающийся образ.

Организаторы – Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева и Министерство культуры и спорта при поддержке Фонда Первого Президента РК – посвятили фестиваль 85-летию выдающегося балетмейстера, народного артиста Казахской ССР Заурбека Райбаева (1932–2011). И пригласили студентов и преподавателей, концертмейстеров и методистов, ученых и артистов балета, профессиональные танцевальные и студенческие коллективы из Казахстана, России, Кыргызстана, Турции и ЮАР.

Торжественный концерт «Наследие Заурбека Райбаева» дал старт празднику. Студенты Алматинского училища специально восстановили и блестяще станцевали такие его известные номера, как «Кос алқа», «Асатаяк» и «Шолпы». Наследие мастера представили также ансамбли танца «Казына», «Туған жер» и «Сыр-сұлуы». Яркими и выразительными назвали выступление участников из Турции и их традиционные турецкие танцы «Зейбек» и «Кара дениз». Великолепно выступили учащиеся хорео­графической школы Бишкека, представив па-де-де из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа.

Разноплановой получилась программа, рассказывающая о творческом пути казахстанского балетмейстера: в нее вошли фотоэкспозиция «Эпоха Заурбека Райбаева», научно-практическая конференция, презентация буклета «Заурбек Райбаев» и государственный ансамбль танца «Салтанат». В программу фестиваля включили также мастер-классы – практические показы школ-участников. Знаковым событием стал I Международный конкурс концертмейстеров балета.

– Наша цель – популяризация национального хореографичес­кого искусства, сохранение творческого наследия Заурбека Райбаева, – подчеркнула директор Алматинского училища Ая Калиева.

Она пожелала юным танцовщикам учиться на богатом опыте мэтров балетного искусства, творчески развиваться, не боять­ся экспериментов. И еще – семья Райбаевых в нынешнем году учредила Кубок за сохранение творческого наследия Заурбека Райбае­ва и вручила его Алматинскому хореографическому училищу им. А. Селезнева.

Эксперты дали высокую оценку организации фестиваля и исполнительскому мастерству его участников. Юным танцорам, несомненно, помогал теплый прием зрителей, их аплодисменты. И возможно, среди них есть будущие звезды мирового балета.