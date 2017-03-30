​Торжество балета

Свежий выпуск
661
Раушан Шулембаева, Алматы

Праздник хореографического искусства наглядно подтвердил: казахстанская балетная школа, сохраняя лучшие традиции классического и народного танцев, остается современной и открытой для смелых экспериментов и новых художественных решений. В каждом танце участники из Казахстана смогли представить яркий, колоритный, запоминающийся образ.

Организаторы – Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева и Министерство культуры и спорта при поддержке Фонда Первого Президента РК – посвятили фестиваль 85-летию выдающегося балетмейстера, народного артиста Казахской ССР Заурбека Райбаева (1932–2011). И пригласили студентов и преподавателей, концертмейстеров и методистов, ученых и артистов балета, профессиональные танцевальные и студенческие коллективы из Казахстана, России, Кыргызстана, Турции и ЮАР.

Торжественный концерт «Наследие Заурбека Райбаева» дал старт празднику. Студенты Алматинского училища специально восстановили и блестяще станцевали такие его известные номера, как «Кос алқа», «Асатаяк» и «Шолпы». Наследие мастера представили также ансамбли танца «Казына», «Туған жер» и «Сыр-сұлуы». Яркими и выразительными назвали выступление участников из Турции и их традиционные турецкие танцы «Зейбек» и «Кара дениз». Великолепно выступили учащиеся хорео­графической школы Бишкека, представив па-де-де из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа.

Разноплановой получилась программа, рассказывающая о творческом пути казахстанского балетмейстера: в нее вошли фотоэкспозиция «Эпоха Заурбека Райбаева», научно-практическая конференция, презентация буклета «Заурбек Райбаев» и государственный ансамбль танца «Салтанат». В программу фестиваля включили также мастер-классы – практические показы школ-участников. Знаковым событием стал I Международный конкурс концертмейстеров балета.

– Наша цель – популяризация национального хореографичес­кого искусства, сохранение творческого наследия Заурбека Райбаева, – подчеркнула директор Алматинского училища Ая Калиева.

Она пожелала юным танцовщикам учиться на богатом опыте мэтров балетного искусства, творчески развиваться, не боять­ся экспериментов. И еще – семья Райбаевых в нынешнем году учредила Кубок за сохранение творческого наследия Заурбека Райбае­ва и вручила его Алматинскому хореографическому училищу им. А. Селезнева.

Эксперты дали высокую оценку организации фестиваля и исполнительскому мастерству его участников. Юным танцорам, несомненно, помогал теплый прием зрителей, их аплодисменты. И возможно, среди них есть будущие звезды мирового балета.

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
И подъехал к мечети экскаватор...
Иртыш вышел из берегов
Вернуть нельзя оставить
Авоська от кутюр
Ставил деньги – проиграл жизнь
На грани остановки
Научиться жить без долгов
Электрошок из банка
С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте
Коммунальные услуги для жителей Караганды подорожали в среднем на 16%
Детские дома останутся в прошлом
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
А на даче жизнь течет иначе
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Две котельные в Арысе переводят с каменного топлива на природный газ
Сильное землетрясение ощутили жители Алматы
Эта ласточка – всегда первая!
Книги в «цифре»
Высоко летят, далеко глядят
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Алатау станет мегаполисом
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Читайте также

На повестке – предстоящая посевная
Станет ли вкуснее плов?
Против насилия
Новый раунд Астанинского процесса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]