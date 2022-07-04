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Торжество дипломатии
Виктор Антонов

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди выступил на торжественном собрании по случаю 30-летнего юбилея дипломатической службы РК в Алматы.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел торжественную встречу с ветеранами казахстанской дипломатии и сотрудниками Представительства МИД в Алматы. Мухтар Тлеуберди передал дипломатам теплые пожелания Президента РК Касым-Жомарта Токаева и зачитал его поздравительное письмо.

Выступая на встрече, министр высоко оценил вклад ветеранов в становление казахстанской школы дипломатии, подчеркнув, что фундамент и основополагающие принципы внешней политики Казахстана были заложены с «чис­того листа» именно в Алматы, где находилось первое здание МИД.

– Вы профессионально налаживали контакты с иностранным дипломатическим корпусом. Благодаря вашим усилиям сегодня мы достигли такого уровня, когда казахстанские дипломаты уверенно могут защищать и продвигать интересы нашего государства на самых различных международных площадках, – сказал Мухтар Тлеуберди.

В честь профессионального праздника министр вручил ветеранам и сотрудникам МИД государственные и ведомственные награды, а также пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Кроме того, глава МИД выступил на заседании «круглого стола» на тему «Казахстанская дипломатия в новых геополитических реалиях» в КазНУ им. аль-Фараби. В заседании также приняли участие ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, казах­станские послы, государственные и общественные деятели, академики НАН РК, научные исследователи и профессорско-преподавательский состав университета.

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