Праздник начался в Акмолинском областном перинатальном центре, где состоялась торжественная церемония дарения домбры с логотипом АНК ребенку, первому появившемуся на свет в этот день в Кокшетау. Цель акции – возродить древний обычай: иметь домбру в каждом доме.
Испокон веков этому музыкальному инструменту отводилось почетное место как символу казахского народа, домбра стала хранителем национального кода казахов, она способствует сохранению истории и традиций предков.
В полдень на площади «Тәуелсіздік» состоялся концерт «Күмбірле, домбыра», в котором приняли участие 400 домбристов, и праздничное шествие «Бабамыздың үнісің сен – домбыра!». Затем на площади Абылай-хана прошло мероприятие «Бабаларға тағзым!», продолжившееся концертом.
А завершился праздник на площади «Тәуелсіздік» музыкальной программой «Домбра-party» и ночным фейерверком.