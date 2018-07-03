Праздник начался в Акмолинском областном перинатальном центре, где состоялась торжественная церемония дарения домбры с логотипом АНК ребенку, первому появившемуся на свет в этот день в Кокшетау. Цель акции – возродить древний обычай: иметь домбру в каждом доме.

Испокон веков этому музыкальному инструменту отводилось почетное место как символу казахского народа, домбра стала хранителем национального кода казахов, она способствует сохранению истории и традиций предков.

В полдень на площади «Тәуелсіздік» состоялся концерт «Күмбірле, домбыра», в котором приняли участие 400 домбрис­тов, и праздничное шествие «Бабамыздың үнісің сен – дом­быра!». Затем на площади Абылай-хана прошло мероприятие «Бабаларға тағзым!», продолжившееся концертом.

А завершился праздник на площади «Тәуелсіздік» музыкальной программой «Домбра-party» и ночным фейерверком.