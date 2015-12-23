​Toshiba готовится к сокращениям

Toshiba сократит 6,8 тыс. рабочих мест в подраз­делениях по выпуску телевизоров, персональных компьютеров и бытовой техники, говорится в пресс-релизе компании. Сокращения составят порядка 30% глобального штата. Фирма, правда, сообщила, что может рассмотреть создание альянсов с другими структурами в подразделениях по выпуску ПК и бытовой техники. Она прекратит разработку и производство телевизоров за пределами Японии и перейдет к прак­тике передачи лицензий на выпуск продукции под ее брендом на зарубежных рынках.

Помимо этого, Toshiba, как сообщает INTERFAX.RU, продаст свое предприятие по выпуску телевизоров в Индонезии и закроет исследовательский комплекс в пригороде Токио.

«Мусорные» страсти

Ливанские власти нашли временное решение проб­лемы сбора и вывоза мусора из населенных пунктов страны, заявил премьер-министр страны Тамам Салям.

В июле власти Ливана закрыли главную свалку страны «Нааме», в этот же день закончился государственный контракт с компанией «Суклин», которая отвечала за уборку и вывоз отходов. В результате, как сообщает РИА Новости, улицы Бейрута и других крупных городов за несколько дней переполнились мусором, населенные пункты оказались на грани экологической катастрофы.

В центре Бейрута и в других городах прошли многотысячные демонстрации, перешедшие в столкновения с полицией, в общей сложности пострадали сотни демонстрантов, десятки стражей порядка, один активист погиб.

«В свете политического кризиса и отсутствия общего согласия мы нашли временное решение мусорной проблемы – отходы будут отправлены за пределы страны», – заявил премьер. При этом одна тонна вывезенного мусора обойдется Ливану ориентировочно в 125 долларов.

Закрылись шахты

Сразу две каменноугольные шахты в Западной Европе – в Великобритании и Германии – прекратили работу. Бывшее в употреблении немецкое оборудование распродается, в частности, в Китай, Россию и Украину, передает Deutsche Welle.

Германская шахта Auguste Victoria в Марле на севере Рурской области проработала 116 лет. После ее консервации в ФРГ остались всего две действующие каменноугольные шахты, которые будут закрыты в 2018 году. В Великобритании прекратила работу последняя глубокая угольная шахта Келлингли, располагавшаяся в Йоркшире, на севере страны. Сейчас в государстве продолжают работать несколько угольных карьеров. Но к 2025 году будут выведены из эксплуатации все угольные электростанции Англии, на которых нет оборудования для снижения выбросов.

На пике развития отрасли, в 1920 году, в Велико­британии насчитывалось 1,2 млн шахтеров. В прошлом году их оставалось всего 4 тыс., одновременно до исторического минимума упало потребление угля – отечественного и импортного.

К числу причин заката угольной промышленности в странах Западной Европы относятся нерентабельность добычи подземным способом в традиционных и во многом истощенных угольных бассейнах, а также экологический фактор.

Халяльный рейс

Малайзийская авиакомпания Rayani Air совершила первый в мире рейс, полностью соответствующий шариату. Как сообщает The Daily Mail, перелет был выполнен из Куала-Лумпура на остров Лангкави.

Перед полетом для пассажиров была прочитана молитва. Весь экипаж состоял из мусульман, а стюардессы были одеты в хиджабы. Еда на борту оказалась только халяльной, алкоголь не подавался. Пассажиры также должны были одеться согласно предписаниям шариата.

Как отмечает The Daily Mail, в 2016 году такие же рейсы своим клиентам предложит авиакомпания Firnas Airways, базирующаяся в Великобритании.