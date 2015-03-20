Тот айтыс народ запомнил

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Фото © Борис Бузин
Суюнбай Аронулы известен широкой публике как создатель эпических произведений "Өтеген батыр", "Сұраншы батыр", "Дотан", "Қарасай", "Саурық батыр", повествующих о герои­ческой борьбе казахского народа против завоевателей. Его знаменитые айтысы отличаются эмоциональностью, социальной остротой и выразительностью языка.

По мнению исследователей, самым значительным в истории жанра было состязание Суюнбая с Кантарбаем и султаном Тезеком, в котором акын вышел победителем. Суюнбай Аронулы был наставником, сыгравшим большую роль в формировании поэтического и гражданского мировоззрения великого Жамбыла. Учениками Суюнбая с гордостью называли себя такие признанные мэтры устного музыкально-поэтического творчества, как Кенен Азербаев, Умбетали, Бармак, Майкот, и другие акыны.

Участниками айтыса "Сүйінбай – айтыстың ақиығы" стали студенты Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, Казахского национального педагогического университета им. Абая и Казахского государственного женского пединститута. Гран-при завоевала Зура Шайдымурат. Первое место и специальный приз им. Жамбыла присудили Аяулым Жумабеккызы. Второе место и приз им. Кулмамбета досталось Айтбеку Турсынбаеву. Третьего места и приза им. акына Сара удостоилась Арзыгуль Кайынбеккызы.

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