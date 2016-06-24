​Тот самый Далянь – на берегу Желтого моря

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Доказательством тому – неподдельный интерес со стороны даляньских предприятий и различные проекты, которые были рассмотрены во время конференции казахстанских и китайских предпринимателей, состоявшейся недавно в этом городе. Деловая поездка была организована ТОО «Алматинская палата торговли и инвестиций» при поддержке генерального консульства Китая в Алматы.

Участие в бизнес-миссии с нашей стороны приняли руководители казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованные в налаживании сотрудничества в сфере экспортно-импортных отношений с китайскими компаниями, а также держатели инвестиционных проектов, планирующие взаимовыгодное сотрудничество путем привлечения инвестиций. Среди них – Ассоциация торговых и промышленных предприятий, Ассоциация предприятий легкой промышленности РК, ТОО «Азияэнергопроектмонтаж», ТОО «EPC Service», ТОО «Первомайские деликатесы», ТОО «Азия-Строй КВ», ТОО «Швейная фирма «Семирамида», ИП «Ұлжан».

Сфера их интересов – самого широкого спектра, начиная от организации торгово-экономических миссий в Казахстан, в том числе для посещения выставки ­«ЭКСПО-2017» в Астане, и заканчивая поисками партнеров по совместному строительству объектов по производству электроэнергии с использованием ВИЭ.

Заместитель главы города Даляня господин Лу Линь на конференции отметил, что Казахстан, находясь на стыке Европы и Азии, является одним из главных экономических субъектов в Центральной Азии и важным партнером для реа­лизации инициативы китайского правительства «Один пояс – один путь».

– Теперь правительство Даляня прилагает все свои усилия для эффективной реализации данной инициативы, – сказал он. – Сегодня здесь представлены более 55 даляньских предприятий и ассоциаций, работающих в сфере экономики, торговли, образования, медицины, возобновляемых источников энергии. В конференции также участвуют руководители госорганов по делам инвестиций. Таким образом, мы создаем платформу для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Точки соприкосновения в программе КНР «Один пояс – один путь» и казахстанской программе «Нұрлы жол» налицо, и они взаимно дополняют друг друга. Об этом заявил в Даляне председатель президиума ОЮЛ «Ассоциа­ция торговых и промышленных предприятий», генеральный директор ТОО «Алматинская палата торговли и инвестиций» Мухтархан Бияров. Он подробно рассказал китайским коллегам о преимуществах инвестклимата на родине.

– Благоприятный инвестиционный климат Казахстана, стимулирующий более высокий приток прямых иностранных инвестиций, опирается прежде всего на высокий уровень политической стабильности, привлекательность налогового законодательства и дружественное отношение к миноритарным акционерам, – пояснил Мухтархан Нуралдинович. – В частности, одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности юрисдикций является уровень налоговой нагрузки на компании и граждан.

Он также разъяснил потенциальным инвесторам, что наиболее крупным из них будут предоставлены значительные преференции в приоритетных секторах экономики РК.

Затем казахстанские предприниматели встретились с представителями местных деловых кругов в формате B2B-переговоров. По приглашению даляньского управления внешней торговли и экономического сотрудничества желание «прощупать пульс» для будущего сотрудничества изъявили множество предпринимателей и компаний.

Кевин Сонг, стоящий во главе компании Geo-Link, производящей строительные материалы для инфраструктурных проектов, заинтересован в участии в программах по развитию инфраструктуры в казахстанских городах. Например, в строительстве и переработке мусора.

– У нас еще нет опыта работы с Казахстаном, но есть желание сотрудничать, – подчеркнул Кевин Сонг.

Руководителя предприятия Dalian metallurgical bearing с годовым оборотом 160 млн долларов, которое производит подшипники для ветровых генераторов энергии, заинтересовал видеоролик про ЭКСПО-2017.

– Моя фирма занимает восьмое место среди частных компаний. Мы экспортируем свой товар в Южную Африку, Японию, США, Украину, страны Юго-Восточной Азии. На этот раз точку соприкосновения я нашел с гендиректором ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» Кайратом Ахметовым, – говорит Сун Дунхуа. – Мне понравилась информация о предоставляемых инвесторам льготах, например, в налогообложении. С удовольствием готов поехать в Астану и увидеть Казахстан.

Отметим, что на конференции фильм про Международную выставку «ЭКСПО-2017» китайским предпринимателям презентовала заместитель гендиректора ТОО «Алматинская палата торговли и инвестиций» Шара Акылбаева.

– В предстоящей выставке, тема которой – «Энергия будущего», ожидается участие более 100 стран и международных организаций. ТОО «Алматинская палата торговли и инвестиций» на основании соглашения о сотрудничестве с АО «НК «Астана ­ЭКСПО-2017» приглашает даляньских предпринимателей и администрацию города посетить Международную специализированную выставку в Астане.

Вице-президент Ассоциации предприятий легкой промышленности РК, гендиректор ТОО «Семирамида» Наталья Ахшабае­ва предложила потенциальным инвесторам создать СП по производству мужских сорочек на территории индустриальной технологической зоны в Алматы.

В завершение Мухтархан Бияров и его коллега Джан Ши Хон подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ОЮЛ «Ассоциация торговых и промышленных предприятий» и Ассоциацией промышленности и торговли в новом районе Даляня Jinzhou.

На следующий день казахстанские бизнесмены посетили корпорацию тяжелой промышленности (ветряная энергия) Dalian HuaRui Heavy Industry Group и корпорацию «Даянг» по обработке одежды.

К слову, даляньская корпорация тяжелой индустрии является дочерней холдинговой компанией подъемного машиностроения при даляньской корпорации тяжелой и крановой индустрии, крупным основным предприятием в отрасли тяжелого машиностроения и ключевым предприятием по изготовлению оборудования новой энергии в Китае. В настоящее время здесь работают более 10 тыс. человек, а валовой актив составляет более 18 млрд юаней. Продукция компании распространяется по всей стране, продается в 84 страны мира.

– Мы увидели громадный суперсовременный завод, где стоят станки американского и немецкого производства. Таких современных производств на территории СНГ еще нет. Поэтому мне интересны системы для управления ветровыми электрическими станциями, – прокомментировал после знакомства с корпорацией гендиректор ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» Кайрат Ахметов.

Крупнейшее швейное предприя­тие Даляня – корпорация «Даянг» – также впечатлила казахстанских гостей. Здесь имеется 10 швейных фабрик, 9 из которых шьют мужские костюмы, и одна фабрика – женскую одежду. Корпорация имеет 40 магазинов в Китае и экспортирует продукцию в 35 стран мира.

– На фабрике, которую посетила наша делегация, работают 800 человек, 45% швей – это мужчины. Шьют мужские костюмы на немецком оборудовании из итальянских тканей. Дизайнер фабрики ранее работал у Армани, а после выхода на пенсию трудится у них, – поделилась впечатлениями вице-президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Наталья Ахшабаева.