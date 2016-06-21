​«Тот самый длинный день в году...»

К этому времени поспевали черешня, ранние сорта груш и мирабель, удивительно сладкая белая слива. Яков ловко забирался чуть ли не до самой кроны дерева, срывал золотис­тые плоды и, наполнив ими корзину, спускался на землю.

– Ну как, товарищ капитан, вкусны груши в наших садах? Они здесь растут со времен Екатерины…

– Брызжут соком…

– Неужели эту мирную жизнь оборвет германец? Видите, каждый двор утопает в крымских розах и кипарисах. Неужели наше немецкое село станет выжженной зоной?

– Скажу вам так. Война близка. Она будет жестокой и коварной. Но ваш колхоз устоит. Человек рождается для жизни. Тот, кто живет для людей, пос­ле смерти живет среди живых. Мы выстоим. На то мы и советские люди.

Политрук знал, о чем говорил обступившим его колхозникам, потому что с первых дней службы оказался свидетелем колоссальнейших перемен, происходящих в армии. К 1937 году Красная армия стала армией сплошной грамотности. Во всех частях господствовало желание учиться, овладевать высшим военным искусством. К этому времени уже существовало 75 военных училищ, более 10 военных академий, множество военных факультетов. В каждой воинской части были библиотека, радиоузел, кинопередвижки, клубы. Будучи участником знаменитых киевских маневров и других учений, он видел, как стремительно в техническом плане набирают силы дивизии и корпуса на западной границе, откуда надвигалась угроза.

Яков Дворецкий начал трудовую жизнь в 1924 году сапожником, через несколько лет переквалифицировался в кузнечного мастера. С первых дней службы в кавалерийских частях находил время заниматься в библиотеках, проходить различные курсы, изучать опыт армий других стран. Подготовленный им трактат о концепции боевых действий турецкой армии, о характере, моральном состоянии ее солдат и офицеров был рекомендован к изучению в Киевском военном округе.

Части 9-й кавалерийской дивизии располагались в Прос­курове, Злотчеве, Самборе и Перемышле. Это была территория освобожденной Западной Украины. Капитан Дворецкий участвовал и в освобождении Бессарабии. В связи с тем что граница значительно передвинулась на запад, старые укрепрайоны оказались в тылу, а новые не успели создать. К началу войны удалось построить 2 500 железобетонных сооружений, из которых 1 000 была вооружена пушками, а остальные только пулеметами. Полнос­тью завершить строительство УРов не удалось. В наибольшей боевой готовности оказались Рава-Русский и Перемышльский районы. На этих участках гитлеровцы сконцентрировали главные силы, чтобы осущест­вить свой победоносный блицкриг.

…Впервые Перемышль назвали крепостью в годы Первой мировой войны, когда российские воины овладели этой неприступной твердыней. 21 марта 1915 года крепость сдалась на милость победителям, солдатам доблестного генерала Алексея Брусилова. Были взяты в плен 9 генералов, свыше 2 500 офицеров и 100 тыс. солдат австро-венгерской армии. Перемышль ликовал! Полководческое новаторство Брусилова стало для многих командиров Красной армии школой, он умел наносить дробящие удары, артиллерийским огнем поддерживал атаки пехоты, применил свой метод захвата окопов противника...

Тревожную ночь перед вероломным вторжением гитлеровцев в нашу страну Яков Дворецкий встретил в одном из батальонов 99-й стрелковой дивизии. Накануне реку Сан, которая разделяла Перемышль на две части, переплыл один из немецких антифашистов. Он потребовал встречу с командованием Советской армии: «Я коммунист, я друг Советского Союза. Сообщаю, что ровно в 4 утра 22 июня немецкая армия начнет военную операцию против СССР. На границе сосредоточены огромнейшие силы. Прошу об этом срочно сообщить товарищу Сталину».

Дворецкий рассказывал, что эта черная новость заставила все подразделения дивизии срочно занять боевые позиции, на помощь пришло гражданское население – и стар и млад. Думали: нельзя ли нанести упреждаю­щий удар, который, по мнению многих стратегов, эффективен?

В Кремле колебались. Молотов первым спросил маршала Тимошенко: «Неужели и впрямь на нас пойдут войной?» По рассказам Жукова, Сталин сомневался даже в том, что сообщал известный разведчик Зорге. Да что говорить, в ночь с 21 на 22 июня охранявшие границу на реке Сан пропус­тили по мосту два эшелона: один – с нефтью, другой – с углем. Теперь по графику нужно было пропустить встречный эшелон с германским углем. Но дежурившие у моста пограничники насторожились: паровоз шел не впереди состава, а сзади, и вагоны были выше, чем обычные, которые перевозят уголь. Почувствовав что-то неладное, боец выстрелом в воздух остановил поезд. В ответ раздалась автоматная очередь. Один из пограничников был убит. Второй не растерялся, взял в руки пулемет и застрочил по эшелону. Поезд попятился назад, и там, на противоположном берегу, из вагонов стали разгружаться танкетки с солдатами. Офицеры вермахта оказались в замешательстве, не ждали ответного действия. Полдня пограничники удерживали государственную границу, и только к вечеру погранотряды и наша дивизия получили приказ оставить город. Однако ночью было решено отбить Перемышль. 23 июня совместными усилиями враг был выбит.

Но из Москвы пришла команда: «Границу не переходить…»

– Нам удалось эвакуировать семьи командного состава, – вспоминал Яков Дворецкий. – До вечера 26 июня мы удерживали город и даже перешли границу, сражались на вражеской территории, что позже было отмечено командованием Красной армии. Утром 27 июня поступило указание покинуть Перемышль, потому что трасса, связывающая Львов с нашими воинскими частями, оказалась перерезанной. Перед уходом мы похоронили в братской могиле близ памятника Мицкевичу погибших бойцов, граж­данских... 30 июня фашисты превратили город в лагерь, где уничтожалось все еврейское и польское население.

Из наградного листа: «23–26.06.1941 г. майор Дворецкий находился в качестве представителя от политотдела 26-й армии в 1-м стрелковом полку 99-й стрелковой дивизии, который вел бой в районе Перемышля против частей 101-й пехотной дивизии немцев. В самый критический момент боя в районе 2 км южнее Перемышля майор Дворецкий совместно с командиром 1-го батальона, воодушевляя бойцов личной храбростью, повел батальон в атаку, и во второй половине дня 23.06.1941 г. ворвались в гор. Перемышль, уничтожили до 200 офицеров и солдат, принадлежащих 101-й СД немцев совместно с 197-й СП той же дивизии, очистили город и закрепились на прежних огненных позициях…»

Как свидетельствует фронтовой приказ от 29.03.1943 г. Центрального архива Министерства обороны, майор Дворецкий проявил личную доблесть, находясь в первом эскадроне 5-го кавалерийского корпуса, ведя бой с военными дивизиями СС и «Викинг» восточнее города Белая Церковь. Части отходили, но в оборонительных боях уничтожали вероломного врага.

25 мая 1942 года вместе с группой солдат Дворецкий участвовал в ликвидации вражеского дзота, уничтожив 7 гитлеровцев и захватив в плен офицера. Один из наградных листов, хранящийся в военном архиве, свидетельствует о личном участии политработника в восстановлении участка железной дороги. Рельсы и шпалы укладывали под бомбежками немецкой авиации. Резолюция: «Достоин медали «За боевые заслуги». Член Военного совета Северо-Кавказского фронта генерал-майор Фомин».

Маршал Советского Союза Г. Жуков дал высокую оценку этим первым успешным контрударам. Вот что он пишет в своих воспоминаниях: «99-я дивизия, нанося большие потери противнику, не сдала ни одного метра своих позиций. За героические действия она была награждена орденом Красного Знамени… Она удерживала Перемышль в течение 23–28 июня и только утром 29-го по приказу командования оставила город».

С особой торжественностью Левитан прочитал сводку Главного командования Красной армии: «За 23 июня 1941 года на Шяуляйском и Рава-Русском направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу».

Это были отчаянные дни. Прежнюю синь неба застилал дым пожарищ. Все горело вокруг, и осколки застревали в груди бойцов. На штыках и шашках кавалеристов – запекшаяся кровь. Политруки кричали: «Знамя вперед!» Еще крепче сжимала рука солдата древко с алым знаменем. Я спросил у Дворецкого: «Неужели красноармейцам приходилось пускать в ход свои острые сабли?» Для гитлеровцев это было полной неожиданностью. Многие наши рубаки одним махом сносили головы... Сам Дворецкий в одном из тех боев получил тяжелейшую контузию, но не оставил поле брани.

Военные ветры, свинцовые дожди сопровождали Якова Лазаревича всю войну. Дослужился он до высокого армейского чина комиссара разведуправления Толбухинской армии. Завершив освобождение Болгарии, по рекомендации Толбухина стал представителем в контроль­ной комиссии на Балканах. Оказавшись в Греции, Дворецкий встретился с секретарем Компартии Захариа­дисом, который вручил знамя партизан и заметил при этом, что Яков Лазаревич овладел всеми тонкостями разведывательной работы, в том числе и вербовкой агентуры. А в Албании его лично приветствовал народный герой Албании Энвер Хали Ходжа.

В 1946 году в Софии его любимая фронтовая подруга Ефросинья Максимовна подарила супругу главный дар – сына. Мирную жизнь Дворецкий продолжил в Павлодаре, где активно участвовал в строительстве крупнейшего индустриально-энергетического комплекса Советского Союза.

Жизнь фронтовика, участника первой кровавой схватки на рассвете 22 июня 1941 года, трагически оборвалась в Симферополе, его сбил КамАЗ. Крымчане приносят на могилу комиссара живые цветы.

...Мне кажется, что отношение к тем героическим годам очень точно и душевно выразил Роберт Рождественский:

...А степная трава пахнет горечью,

Молодые ветра зелены.

Просыпаемся мы – и грохочет над полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны...