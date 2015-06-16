Товар находит покупателя

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
По словам генерального директора предприятия Каната Тапаева, этот бренд разработан с привлечением международных экспертов при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Евразийского банка реконструкции и развития. Проект реализован благодаря полной модернизации производства, что позволяет выпускать более конкурентоспособную продукцию, отвечающую всем международным стандартам качества.
– Это очень хорошая возможность для нас быть лидерами в переработке, – считает К. Тапаев. – Как известно, Казахстан сегодня на мировом рынке является крупнейшим поставщиком муки. И отечественному бизнесу в условиях нарастающей конкуренции необходимо держать свою марку.
Бренд нового продукта – Granum – в переводе с латинского языка означает «зерно». Мука вырабатывается из лучших сортов пшеницы на оборудовании итальянской компании Ocrim и швейцарской – Buhler. Мощность его составляет 550 тонн в сутки. Выпускаемая продукция обогащена витаминами и микроэлементами, необходимыми организму человека в повседневном цикле обмена веществ. Тщательный отбор сырья, высокие стандарты качества производства, международный опыт, профессионализм специалистов и разнообразие линейки продукции делает муку непревзойденной для производства выпечки и приготовления горячих блюд. Причем ассортимент ее представлен четырьмя видами, каждый из которых имеет свои отличительные особенности. Это мука универсальная специального сорта «экстра», мука для выпечки первого сорта, а также блинная мука и мука для горячих блюд.
– Наш новый бренд уже находит спрос у потребителей, – говорит Канат Тапаев. – Сегодня продукция реализуется во всех торговых сетях областного центра. Поставка постепенно набирает обороты и в западные регионы страны. В течение года Granum займет свою достойную нишу на всем казахстанском рынке.
Компания планирует постепенно вывести свой бренд и на рынок ближнего и дальнего зарубежья. В том, что это будет успешно осуществлено, руководитель мелькомбината не сомневается. Ведь у отечественного товаропроизводителя в условиях Евразийского экономического пространства, с расширением транспортно-логистических возможностей как никогда открываются большие и выгодные перспективы. Тем более что у предприятия давно налажены связи со Средней Азией по поставкам пшеницы, макарон, муки. Основной объем продукции мелькомбинат не первый год экспортирует в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и на рынки Кавказа. Предприя­тие перерабатывает в год до 120 тыс. тонн зерна, из которых получает 90 тыс. тонн муки третьего сорта, которая продается под известным брендом «Корона». В ассортименте также мука высшего, 1-го и 2-го сортов.
Вхождение Казахстана в Евразийский экономический союз также дало комбинату возможность расширять контакты с ближайшими приграничными регионами РФ. Только за прошлый год объем поставок в Россию составил около 10 тыс. тонн мукомольной продукции.
Сегодня мелькомбинат предпринимает немало усилий к тому, чтобы продолжить модернизацию производства и выйти на российский рынок с новой торговой маркой макаронных изделий. Уже в ближайшие дни здесь планируют запустить фабрику мощностью 12 тыс. тонн продукции в год с использованием новых технологических линий и оборудования. Новое производство будет выпускать до 15 различных видов макаронных изделий. Проект реализуется в рамках второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития.

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