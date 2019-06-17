Свежий выпуск
Товар –виртуальный, обман – реальный
Галина Вологодская

Погреть руки на людской доверчивости решили мошенницы из Актюбинской и Костанайской областей. Первая создала в популярной соцсети аккаунт фальшивого магазина по продаже меховых жилеток. Как значилось на страничке, достаточно сделать предоплату через интернет-кошелек, и изделие доставят в любую точку Казахстана.

– С января 2017 года 27-летняя жительница Актобе обманула 8 человек, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области. – Общая сумма ущерба составила 800 тысяч тенге.

Другая обманщица, 29-летняя жительница села в Костанайской облас­ти, размещала на известном сайте объявления о продаже запчас­тей для автомобилей по ценам ниже рыночных. Деньги за товар она просила перечислять через терминал на номер мобильного телефона.

Таким образом она «продала» покупателям из Усть-Каменогорска двигатель на иномарку и ряд запчас­тей. Люди перечисляли деньги, отправляли фото чека и… оставались с носом. Телефон поставщика, как несложно догадаться, переставал отвечать. Сумма ущерба превысила 200 тыс. тенге. Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой.

В отношении обеих лжепредпринимательниц начато производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество».

«Ни в коем случае нельзя перечис­лять деньги в качестве предоплаты, – в очередной раз напоминают полицейские. – И не стоит пользоваться анонимными платежными системами».

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