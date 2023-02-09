Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах Казахстана

Продолжительность товарных интервенций - с февраля по апрель. Одно из основных условий — розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов.

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На этой неделе в регионах в рамках исполнения поручения премьер-министра начинается разбронирование запасов социально значимых овощей из резервов социально-предпринимательских корпораций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На оперативном совещании, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, акиматам была представлена схема разбронирования запасов социально значимых овощей.

Как озвучил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций в первую очередь по луку, следом — по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализаций. Обязательно с использованием контрольно-кассовых аппаратов.

Продолжительность товарных интервенций - с февраля по апрель. Одно из основных условий — розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов.

По уточненным данным акиматов, озвученным вице-министром сельского хозяйства Багланом Бекбауовым, уровень запасов лука по стране составляет 130%, по картофелю – 118%, моркови – 103%, капусте – 74%.

Важно отметить, что уровень запасов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства регионам для закупа, рассчитан от потребности в межсезонье, который составляет 30% от четырехмесячного потребления городского населения. Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей.

«Премьер-министр дал конкретное поручение стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания. У правительства есть предложения, и главное, что сейчас требуется – дисциплина и исполнение. По капусте – тем, кто еще не обеспечил свои запасы, предлагаю законтрактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через АО «Qaztrade». А пока незамедлительно приступайте к разбронированию запасов овощей», — сказал Серик Жумангарин, обращаясь к руководителям акиматов.