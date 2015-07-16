Товарный знак для шаровых кранов Свежий выпуск 612 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Решение о создании совместного сборочного производства по изготовлению запорно-регулирующей арматуры торговой марки LD учредители принимали, основываясь на межправительственной инициативе об углублении интеграционных аспектов сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

– Благодаря поддержке государства наше предприятие успешно преодолело все этапы становления и на сегодня достойно конкурирует с зарубежными поставщиками шаровых кранов, – говорит директор завода Зоя Новолодская.

Реализация инновационного проекта все это время осуществлялась также в рамках программы импортозамещения. В настоящее время завод располагает сетью дилеров по всей стране, а наличие региональных складов готовой продукции позволяет заводчанам оперативно выполнять поступающие заказы.

В числе партнеров молодого предприятия – «Астанатеплотранзит», «Озенмунайгаз» и другие известные заказчики запорно-регулирующей арматуры. Завод активно налаживает деловые контакты и за пределами страны. В скором времени продукция ТОО «Усть-Каменогорский завод «КазРосПромарматура» с логотипом «Сделано в Казахстане» отправится в Центральную Азию.



