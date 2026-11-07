Товарооборот Казахстана и Таджикистана приближается к $2 млрд — Токаев

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Казахстан и Таджикистан приняли Дорожную карту по увеличению взаимного товарооборота до 2030 года. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил на совместном брифинге с таджикским лидером Эмомали Рахмоном по итогам двусторонних переговоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что переговоры подтвердили заинтересованность двух стран в дальнейшем укреплении стратегического партнерства. Одной из главных тем стало расширение торгово-экономических связей.

«В атмосфере взаимного доверия и уважения мы обсудили широкий круг вопросов, наметили основные приоритеты межгосударственного взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей. Совместными усилиями объем двустороннего товарооборота уверенно приближается к отметке в два миллиарда долларов. Благодаря чему Казахстан входит в тройку внешнеторговых партнеров Таджикистана. Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем договорились предпринять необходимые шаги для дальнейшего наращивания взаимной торговли. Для достижения этой цели сегодня была принята Дорожная карта по увеличению товарооборота до 2030 года. Правительствам поручено обеспечить ее качественную реализацию», – сообщил Глава государства.

По словам Президента, значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества имеется в сельском хозяйстве. В прошлом году взаимные поставки сельхозпродукции увеличились на 11% и составили около 600 млн долларов — половину общего товарооборота двух стран за тот период.

По итогам переговоров стороны выразили готовность наращивать поставки продовольствия. Кроме того, обсуждалась возможность создания совместных производственных цепочек по переработке сельскохозяйственной продукции.

Еще одним приоритетом станет реализация совместных инвестиционных проектов. Касым-Жомарт Токаев отметил перспективы сотрудничества в энергетике, нефтегазовой, горно-металлургической и перерабатывающей отраслях.

Президент также обратил внимание на результаты Казахско-таджикского бизнес-форума, состоявшегося накануне визита. По его словам, встреча подтвердила заинтересованность предпринимателей обеих стран в развитии деловых связей.

Отдельное внимание на переговорах уделили транспортно-логистическому сотрудничеству. В прошлом году объемы автомобильных и железнодорожных перевозок между Казахстаном и Таджикистаном составили порядка 7 млн тонн.

«В прошлом году объемы авто- и железнодорожных перевозок между нашими странами увеличились на 8 и 15 процентов соответственно, составив порядка 7 млн тонн. Создаваемые для перевозчиков двух стран условия позволили сохранить положительную динамику и в текущем году. Достигнута договоренность уделить особое внимание цифровизации транспорта, которая обеспечит бесшовное движение грузов. Для дальнейшего развития этого направления будут изучены перспективы реализации приоритетных транспортно-логистических проектов. В этих целях действует двусторонняя Рабочая группа на уровне национальных железнодорожных компаний, которой поручено внести конкретные предложения по сотрудничеству», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для развития транспортного сообщения стороны намерены изучить возможности реализации новых логистических проектов. Конкретные предложения должна подготовить совместная рабочая группа национальных железнодорожных компаний.

Важной темой переговоров стало взаимодействие в водно-энергетической сфере. Казахстан и Таджикистан договорились продолжить сотрудничество по вопросам использования трансграничных водных ресурсов.

«Казахстан благодарен таджикской стороне за последовательную политику и поддержку в вопросах использования ресурсов трансграничных рек. И мы договорились продолжить конструктивное взаимодействие в данном направлении. В приоритете – внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов», – заявил он.

Перспективным направлением двустороннего сотрудничества Президент назвал и развитие информационных технологий. Казахстан уже передал таджикской стороне цифровые решения платформы электронного правительства. Кроме того, специалисты из Таджикистана прошли стажировки в казахстанских IT-школах.

В сфере образования действует совместный факультет информационных технологий на базе Таджикского технического университета имени М. Осими при участии Евразийского национального университета имени Л. Гумилева.

«За последние годы наша страна сформировала солидный задел в цифровизации государственных услуг и развитии технологий искусственного интеллекта. В рамках достигнутых ранее договоренностей таджикской стороне были переданы цифровые решения платформы электронного правительства. Специалисты из Таджикистана успешно завершили курсы стажировок в передовых IT-школах Казахстана. На базе Таджикского технического университета имени М.Осими функционирует совместный факультет информационных технологий при участии Евразийского национального университета имени Л.Гумилева. Уверен, подобные проекты будут способствовать технологическому прогрессу наших стран. Для систематизации масштабной работы по всем направлениям мы предложили разработать и принять Комплексный план сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном до 2030 года», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, помимо принятой Дорожной карты по увеличению товарооборота, Казахстан предложил подготовить Комплексный план сотрудничества с Таджикистаном до 2030 года. Документ призван объединить работу по основным направлениям двустороннего взаимодействия.