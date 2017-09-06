Товарооборот между Казахстаном и Польшей превысил €600 млн с начала года

В Астане проходит Казахстанско-польский бизнес-форум, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Ожидается, что участие в нем примут главы двух государств.
В мероприятии принимают участие свыше 450 предпринимателей, в том числе руководители ведущих казахстанских и польских компаний.
Стороны обсудят вопросы финансирования совместных экономических предприятий, энергетики и горнодобывающей промышленности.
Также ожидается подписание ряда совместных документов.
Польша является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Казахстана в Центральной и Восточной Европе. Казахстанско-польский товарооборот составляет свыше 80% от общего объема торговли Польши со странами Центральной Азии.
Двусторонний товарооборот за первую половину этого года составил свыше €600 млн, что на 75,5% больше показателей прошлого года.
Всего между Казахстаном и Польшей заключено 24 договора о сотрудничестве.