​Товарооборот с Узбекистаном утроится

В ходе встречи были обсужде­ны перспективы сотрудни­чества между странами по всему спектру торгово-экономических связей.

– Казахстан является крупнейшим стратегическим торговым партнером Узбекистана в регионе Центральной Азии, – сказал Шавкат Мирзиёев, отметив, что взаимоотношения между двумя странами вступают в качественно новый этап развития экономического сотрудни­чества.

Аскар Мамин подчерк­нул, что Глава государства Нурсултан Назарбаев придает особое значение развитию сотрудни­чества с Узбекистаном. А также сообщил, что работа с узбекскими коллегами ведется на системной основе. Созданы совместные торговые дома в основных отраслях: АПК, химической и нефтехимической промышленности. Определены новые сферы сотрудничества, такие как автомобилестроение, туризм. Есть конкретные договоренности по ряду инфраструктурных проектов, в том числе открытие автобусного и ависообщения. В ближайшее время будет запущен скоростной железнодорожный маршрут Алматы – Ташкент. Достигнуты договоренности о налаживании контактов в сфере военного и военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

В 2016 году объем товаро­оборота между двумя странами составил более 1,6 млрд долл. В денежном выражении объемы взаимной торговли увеличились почти на 40%. Поставлена задача увеличить к 2020 году этот показатель до 5 млрд долл.

По окончании встречи Президент Шавкат Мирзиёев провел официальную церемонию награждения Аскара Мамина орденом «Дустлик» – за большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегиональных транспортных коридоров в Центрально-Азиатском регионе.

На встрече с первым замести­телем Премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым отмечена значимость 16-го заседания межправительственной комиссии в преддверии первого государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Казахстан. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепления связей в сфере сельского хозяйства, транс­порта и логистики, транзита. Собеседники подчеркнули, что основные акценты в экономи­ческом сотрудничестве регионов должны ставиться на развитие промышленной кооперации и реализацию совместных инвестиционных проектов.

– Мы готовы к активному сотрудничеству с Казахстаном, реализации совместных проектов. Расширение межрегионального сотрудничества, безусловно, будет способствовать активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, – сказал Ачилбай Раматов.

В рамках рабочей поездки в Ташкент первый заместитель Премьер-министра РК – сопредседатель МПК Аскар Мамин принял участие и выступил на 16-м заседании комиссии. В ходе заседания детально проработан широкий спектр вопросов двустороннего сотруд­ничества.