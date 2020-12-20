Товары на 53 млн тенге незаконно ввез казахстанец из Китая

За контрабанду товаров на сумму 53,3 млн тенге осудили директора одного из ТОО, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
"Сотрудники Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершили досудебное расследование в отношении директора ТОО "Экспресс-Груз" по статье 234 ч.2 п.4 УК РК "Экономическая контрабанда в особо крупном размере" по факту незаконного перемещения через таможенную границу товаров народного потребления (текстиль, строительные и бытовые принадлежности), где таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 53,3 млн тенге, ввезенных из КНР в РК на ж/д контейнерах через таможенный пост "Алтын Коль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 234 УК РК, и назначено наказание в виде штрафа на сумму 3,7 млн тенге с конфискацией имущества в доход государства.