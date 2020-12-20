Товары на 53 млн тенге незаконно ввез казахстанец из Китая

Общество
Айдана Демесинова
За контрабанду товаров на сумму 53,3 млн тенге осудили директора одного из ТОО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

"Сотрудники Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершили досудебное расследование в отношении директора ТОО "Экспресс-Груз" по статье 234 ч.2 п.4 УК РК "Экономическая контрабанда в особо крупном размере" по факту незаконного перемещения через таможенную границу товаров народного потребления (текстиль, строительные и бытовые принадлежности), где таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 53,3 млн тенге, ввезенных из КНР в РК на ж/д контейнерах через таможенный пост "Алтын Коль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 234 УК РК, и назначено наказание в виде штрафа на сумму 3,7 млн тенге с конфискацией имущества в доход государства.




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