Свежий выпуск Товары – «высший пилотаж» Станислав ПЕСНЕВ

Это первое немецкое предприятие в Казахстане по выпуску шаровой запорной арматуры введено в эксплуатацию в ходе телемоста с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева 2 июля прошлого года. Продукция ТОО «Бемер Арматура» широко используется в нефтяной, газовой, теплоэнергетической и других отраслях промышленности. Там же, на территории СЭЗ начато строительство австрийского завода «Севен рефракториз» по производству огнеупорных материалов, в ближайшее время планируется закладка патронного завода, предприятия «Хенгу» по выпуску изолированных труб. Это – востребованная и высокотехнологическая продукция, которая пока завозится извне.

Все лучшее, что производится в Карагандинской области, могли увидеть посетители и участники ежегодного конкурса «Лучший товар Казахстана-2015», который прошел в Центральном парке областного центра. Участие в своеобразном смотре достижений приняли около 70 предприятий области, многие из них – «дебютанты» в программе новой индустриализации страны. Как отметил, открывая выставку, аким области Нурмухамбет Абдибеков, основная цель и задача такого смотра – вовлечь отечественных товаро­производителей в конкурентную борьбу с импортом, ликвидировать дефицит доверия к отечественной продукции, стимулировать деятельность предприятий по повышению качества продукции. А еще это возможность на конкретном примере ознакомиться с ходом реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития, изучить и обобщить наработанный опыт, а затем использовать его в повседневной работе.

Из разряда крупных – проект расширения производства медной компании «Коунрад», которая за счет инвестирования 35 млн долларов планирует к концу нынешнего года выпустить 12 тыс., а к 2016-му – 15 тыс. тонн продукции, 95% которой предназначено на экспорт. А Балхашский завод обработки цветных металлов – АО «ЗОЦМ» – много лет производит ленты – заготовки для монет и является единственным поставщиком «Казахстанского монетного двора». Серьезно заявляет о себе в последнее время и легкая промышленность – качественная обувь ТОО «Карагандинская обув­ная фабрика» не только удачно стартовала в рамках кампании «Покупай казахстанское», но и полюбилась покупателям.

Достойно были представлены на выставке хлебопеки, производители молочной продукции, консервов. Например, качественную тушенку из конины и баранины производит и поставляет в торговую сеть столицы ТОО «Племенной завод «Женис». Недавно это предприятие освоило также выпуск сухого кобыльего молока.

По данным Палаты предпринимателей области, больше всего участников – более 30 – подали заявки на участие в конкурсе по номинации «Производственные товары». Более 20 претендовали на победу в номинации «Товары для населения», 7 карагандинских предприятий выставили свою продукцию в номинации «Продовольственные товары». А победителями конкурса «Лучший товар Казахстана-2015» в области в номинации «Лучшие товары производственного назначения» стали ТОО «Бемер Арматура», стремительно стартовавшее всего год назад, ТОО «Карагандинский завод металлоизделий в номинации «Лучшие товары для населения» (это единственный производитель детских велосипедов в Казахстане). Лидер в номинации «Лучшие продовольственные товары» – АО «Eurasian foods», производитель майонеза и масла.

Свои награды учредило и бизнес-сообщество. Например, номинация «Высший пилотаж» присуждена производственному кооперативу «Аспап». Это строительная фирма, которую в Караганде знают как надежного застройщика, возведшего сотни новых объектов, в том числе дома для пострадавших в недавних стихийных бедствиях.

Лучшие из лучших примут участие в республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», который пройдет в конце года в Астане.