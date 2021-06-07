Той на 150 человек остановили в Шымкенте

Общество
В воскресенье 6 июня, в ходе очередного рейда в Абайском районе г. Шымкент полицейские выявили факт проведения торжества в ресторане, расположенном по улице Аргынбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В зале собралось около 150 человек, отметили полицейские.
"Стражи порядка остановили мероприятие, провели с присутствующими разъяснительную работу и отпустили всех по домам. У администратора объекта взяли объяснительную", - говорится в сообщении.
Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".
В зале собралось около 150 человек, отметили полицейские.
"Стражи порядка остановили мероприятие, провели с присутствующими разъяснительную работу и отпустили всех по домам. У администратора объекта взяли объяснительную", - говорится в сообщении.
Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".