Toyota Camry насмерть сбила женщину в Алматы

В Алматы автомобиль Toyota Camry сбил двух пешеходов на проспекте Аль-Фараби, один из них погиб, передает МИА "Казинформ
".
Наезд произошел в ночь с 8 на 9 марта на проспекте Аль-Фараби. По словам очевидцев, в районе пересечения с улицей Маркова мужчина и две молодые женщины перебегали дорогу в неположенном месте. Одна из пешеходов успела пересечь проспект благополучно, а двое попали под колеса автомобиля марки Toyota Camry 55.
В результате наезда мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства и подробности ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции и криминалисты.
Фото inform.kz