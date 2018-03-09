Toyota Camry насмерть сбила женщину в Алматы

Происшествия
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​Фото inform.kz
В Алматы автомобиль Toyota Camry сбил двух пешеходов на проспекте Аль-Фараби, один из них погиб, передает МИА "Казинформ".

Наезд произошел в ночь с 8 на 9 марта на проспекте Аль-Фараби. По словам очевидцев, в районе пересечения с улицей Маркова мужчина и две молодые женщины перебегали дорогу в неположенном месте. Одна из пешеходов успела пересечь проспект благополучно, а двое попали под колеса автомобиля марки Toyota Camry 55.

В результате наезда мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства и подробности ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции и криминалисты.


Фото inform.kz

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