Toyota передала 8 автомобилей Национальному олимпийскому комитету

Компания "Тойота Мотор Казахстан" передала Национальному олимпийскому комитету восемь автомобилей Toyota для поддержки национальной сборной, а также продвижения олимпийского спорта в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

В распоряжении Национального олимпийского комитета будут три Hiace, два Land Cruiser 200 и три Camry. Автомобили будут использоваться для ежедневной организационной деятельности комитета в Астане и в филиале НОК в Алматы.

В октябре прошлого года Toyota и НОК подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Toyota намерена поддерживать казахстанскую сборную на Олимпийских играх, а также на других спортивных соревнованиях международного уровня вплоть до 2024 года. Компании совместно работают над укреплением спортивного духа казахстанцев и продвижением олимпийских ценностей.

"Мы активно начали сотрудничество с ТОП-партнером Международного олимпийского комитета – компанией Toyota – в преддверии Олимпийских игр в Корее. Радует, что такие глобальные партнеры уделяют особое внимание олимпийскому движению и вносят значительный вклад в развитие спорта. От имени Национального олимпийского комитета страны благодарим "Тойота Мотор Казахстан" за поддержку сборной Казахстана и надеемся, что наше партнерство укрепит олимпийский дух отечественных спортсменов, позволит привлечь как можно больше казахстанцев к спорту и создаст основу для будущих совместных проектов. Уже через несколько дней все мы будем поддерживать наших атлетов на зимних Олимпийских играх. 57 лицензий в 9 видах спорта завоевали наши спортсмены на эту Олимпиаду, и мы считаем, что каждый, кто будет представлять нашу страну, уже заслуживает признания", – говорит генеральный секретарь НОК Казахстана Данияр Абулгазин.

В ноябре прошлого года Toyota запустила глобальную инициативу Start Your Impossible, которая свидетельствует о стремлении компании к созданию сильного общества, в котором каждый может бросить вызов невозможному и реализовать свой потенциал. "Когда мы двигаемся свободно – все возможно!" – именно в этом проявляется суть кампании – в свободе движения.

Главными героями этой кампании, конечно же, стали олимпийские спортсмены Казахстана. В рамках кампании, которая была реализована при поддержке НОК, Toyota делится историями успеха наших спортсменов, которые делают все возможное, чтобы привести свою страну к победе.

"Они – гордость страны и воплощение духа казахстанского народа. Поэтому для нас это большая честь – возможность поддержать наших олимпийских спортсменов, которые отстаивают честь страны на международных соревнованиях, чтобы возвысить национальный флаг Казахстана. Мы с радостью предоставляем наши автомобили Национальному олимпийскому комитету и особенно рады, что передаем их перед началом зимних Игр в Пхенчхане. Это наша поддержка и вклад в развитие олимпийского движения в Казахстане", – отметил президент "Тойота Мотор Казахстан" г-н Кит Мэтью Симмонс.

Он также добавил, что Toyota является любимым брендом казахстанцев, и для компании важно донести, что эта любовь – взаимна.

По словам главы компании, на протяжении всей своей истории Toyota бросала вызов статус-кво и делала невозможное возможным. Поэтому у Toyota и олимпийцев общие ценности – это постоянное совершенствование, работа в команде и стремление ставить и добиваться амбициозных целей.