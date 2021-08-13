«Тойота» за «бронзу»

Символично, что наградой за бронзовую олимпийскую медаль боксеру Сакену Бибосынову стал автомобиль японского производства. Торжественную встречу спортсмену болельщики устроили непосредственно в международном аэропорту Туркестана и тут же усадили его на железного «тулпара». Такой необычный подарок призеру, прославившему не только регион, но и страну, преподнесла группа предпринимателей Туркестанской области. Ключи от иномарки боксеру вручил аким области.

– Бронзовая медаль Сакена – это упорная борьба в честном поединке, – отметил глава региона Умирзак Шукеев. – Это первая олимпийская награда в истории Туркестанской области. Для нас она приравнивается к золотой медали, ведь он показал себя самым лучшим волевым спортсменом. Мы все болели за него и были свидетелями этого непростого спортивного поединка. Желаю всем спортсменам области быть всегда на пьедестале победы.

Напомним, что 24-летний спорт­смен, выступивший на Олимпиаде по боксу в Токио в весовой категории 52 кг, в полуфинальном поединке встретился со спортсменом из Великобритании Галалом Яфаем и стал бронзовым призером летних Игр-2020.

– Я выражаю огромную благодарность всему нашему народу, который меня поддержал, – эмоционально поблагодарил земляков Сакен Бибосынов. – Спасибо за такую теплую встречу, мне очень приятно. Когда ехал в Токио, моей мечтой и задачей было олимпийское «золото». К сожалению, занять первое место не удалось. Но у меня еще будет шанс победить на следующих Олимпийских играх.

Сакен Бибосынов – житель Сайрамского района Туркестанской области. Он младший из трех сыновей в семье, которые тоже увлеченно занимаются спортом. Вначале Сакен занимался футболом, потом пошел за старшим братом в бокс.

В аэропорту олимпийца встречала и его мама Мухаббат Кудайбергенова. Она рассказала, что не смогла смотреть решающий четвертьфинальный поединок сына из-за сильного волнения. А узнав, что он победил, радовалась вместе со всей семьей. А потом был бой и за выход в финал.

– Когда Сакен позвонил нам после боя, был слегка расстроен, – поделилась Мухаббат Кудайбергенова. – Рассчитывал на более высокую награду. Я его стала успокаивать, что бронзовая медаль – это тоже отличный результат и успех. А «золото» у него еще будет, ведь сын намерен тут же приступить к подготовке к следующим Олимпийским играм.

Сейчас Сакен Бибосынов – член национальной сборной, также бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Азии. В Токио он провел 4 поединка, победив боксеров из Пуэрто-Рики, Франции и Испании. Всего от Туркестанской области на Олимпиаду в Токио отправились 5 спортсменов.