Традиции дружбы и партнерства

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Татьяна Евсеева

Высшей наградой вуза – медалью­ «Культегин» – награждены председатель правления АО «Рес­публиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» Ринат Кертаев, председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» по производству Кайнар Олжай, известный журналист Алимжан Сабыржанулы.

Медаль «Л. Н. Гумилев» вручена председателю правления АО «Казконтент» Евгению Кочетову и председателю правления АО «Респуб­ликанская газета «Казахстанская правда» Вячеславу Пащенко. Также ряд журналистов, сотрудников факультета журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Гумилева отмечен благодарственными письмами.

– Встречи накануне Дня работников информации и связи стали уже традиционными, – отметил ректор ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков. – Они необходимы, потому что университет не первый год готовит кадры для отечественных средств массовой информации, и нам интересно знать, как входят в журналистскую среду наши выпускники, каких специалистов хотели бы видеть потенциальные работодатели.

В ходе встречи ЕНУ им. Л. Гумилева и АО «Казконтент» был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого «Казконтентом» планируется открытие кабинета цифровой журналистики, организация практических занятий для студентов, проведение курсов повышения квалификации сотрудников.

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