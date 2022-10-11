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Традиции духовности
Светлана Ананьева, член Совета АНК

Единство и благополучие, мир и стабильность, процветание нашей Родины, укрепление ее авторитета на международной арене – вот лейтмотив выступлений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны.

Деятели культуры и литературы, писатели, мыслители, поэты являются той точкой отсчета, от которой расходятся лучи знаний. Интеллектуальные тропы связывают представителей когорты избранных – тех, кто претворяет бесстрашно свои идеи в жизнь.

2022-й – год юбилейный для многих мастеров художественного слова, выдающихся деятелей литературы, науки и образования. Президент говорит об особой важности сфер воспитания, среднего и высшего образования в кон­тексте 150-летия со дня рождения выдаю­щегося государственного и общественного деятеля, духовного лидера, просветителя, лингвиста, тюрколога, литературоведа, поэта и публициста Ахмета Байтурсынова, 125-летия академика, прозаика, драматурга, переводчика Мухтара Ауэзова.

Мир меняется на наших глазах. Стратегические инвестиции в будущее республики, в экономику, медицину, образование, воспитание, культуру чрезвычайно важны. Новый национальный проект «Комфортная школа» нацелен на создание достойных условий для обучения и всестороннего развития каждого школьника страны. В основе модернизации нации – образование и культура.

Духовному, нравственному потенциалу, бережному сохранению традиций духовности в выступлениях Главы государства в Туркестане, Шымкенте, Семее, Караганде и Павлодаре уделялось преимущественное и первоочередное внимание. Исторический центр отечественной науки, образования и искусства, культуры – Семей. Это священная земля, взрастившая гениев степной культуры, – Абая Кунанбаева, Шакарима, Мухтара Ауэзова.

Отечественное литературоведение бережно относится к своей истории и к произведениям, в которых освещаются ход исторического процесса, славное прошлое казахского народа. В обществе наб­людается современный сетевой эффект мгновенного взаимодействия художественных текстов благодаря цифровым технологиям, формирование сетевого гипер­текста, выкладывание произведений в Facebook.

Классика, вечно новая и современная, воспитывает умы подрас­тающего поколения, формирует душу, учит идеалам добра и мира, поэтому лучшие традиции отечественной словесности должны быть продолжены современными прозаиками и поэтами. Воспевание Родины, большой и малой, воспитание казахстанского патриотизма под силу деятелям культуры и литературы.

По убеждению Президента, именно Туркестан, по праву получивший высокое звание духовно-исторической столицы, должен принять на своей древней земле участников Национального курултая. Высокие традиции духовности, заложенные нашим предками, выдающимися мыслителями, получают реальное продолжение в Новом Казахстане.

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