Традиции и новаторство

Креативная индустрия
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В Жезказгане состоялась выс­тавка-ярмарка, объединившая лучших представителей креативной индустрии региона. Ее организатором выступил Ulytau Creative Hub.

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На протяжении семи дней жители и гости областного центра смогут увидеть уникальные изделия ручной работы – от изящных гончарных изделий и необычных сувениров до живописных полотен и картин, созданных из войлока. Выставка наг­лядно демонстрирует, как древние традиции обретают новое звучание в руках современных мастеров.

Особое место в экспозиции занимают музыкальные инструменты, созданные Сарыбасом Жунусовым. Главным материалом для работы он называет березу, которая, по его словам, придает домбре мягкое и нежное звучание. Востребованы также инструменты из ценных пород дерева, в том числе палисандра, клена и бука.

Не меньший интерес вызывают работы юных художников, которые привлекают яркими красками, смелыми образами и искренностью. В них оживают красота природы, мечты о дальних путешествиях, любовь к родному краю, уважение к историческому прошлому. За непосредственностью юного взгляда чувствуется главное – желание рассказать о мире собственным языком.

Настоящим украшением выставки стал показ национальной одежды. Казахский костюм предстал перед зрителями во всем многообразии орнаментов, тканей и декоративных элементов.

Выставка-ярмарка стала пространством, где встречаются традиции и творческие идеи по их осмыслению. Подобные инициативы, подчеркивают организаторы, открывают новые возможности для местных мастеров и поддерживают юные таланты. Такие мероприятия объединяют людей разных возрастов и раскрывают богатство казахстанской культуры.

#выставка #ярмарка #Жезказган #креативная индустрия

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