Традиции и современность

Свыше 60 авторов разных национальностей представили 260 творческих работ, которые составили основу экспозиции, развернувшейся в двух больших залах музея. Это изделия прикладного искусства мастеров Семея и близлежащих райо­нов Восточно-Казахстанской области, а также работы приглашенных гостей из других городов страны. К примеру, на фестиваль из Тараза приехала главный художник-сценограф музея-театра им. Абая Рахат Сапаралиева, а из Алматы – художник-декоратор Государственного академического театра оперы и балета Гульнара Табанова. Среди участников и наш известный земляк – Калибек Айнажаров из Аягоза, участник выставки в Москве «Мир через искусство» и лауреат премии «Самгау» в Астане.

Автор художественного проекта, рассчитанного на несколько лет, – заместитель директора Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых Светлана Киляоглова. По ее словам, главная цель проекта – сохранение ремесел казахского прикладного искусства в традиционных формах, а также развитие и переосмыс­ление национальных традиций. Поэтому особый интерес вызывали молодые творцы, которые нашли в казахских ремеслах, пришедших к нам через века, вдохновение для создания современных работ.

По сравнению с прошлогодним, программа II фестиваля получилась более широкой и разнообразной. Состоялись мастер-классы по вышивке «Біз кесте», спортивной игре «Тогызкумалак», работе с кожей, ковроткачеству. Для детей и взрослых была проведена познавательная игра «Моя земля», интеллектуальная разминка «Мифы и легенды казахской степи», дефиле национальных костюмов.

Эмоциональное настроение и праздничную обстановку соз­дало выступление коллектива из музыкального колледжа им. М. Тулебаева и оркестра народных инструментов «Байге» театра им. Абая, а также народного коллектива городского дома культуры «Гульсымбат». Победителям и активным участникам художественного фестиваля были вручены памятные подарки, призы, благодарственные письма и грамоты, что стало возможным благодаря финансовой и организационной поддержке Совместной программы развития ООН в Казахстане.

Айгуль БИДАНОВА, Семей