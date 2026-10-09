Традиции – источник вдохновения

В 18-й раз известный казах­станский модельер Айдархан Калиев собрал своих коллег по цеху, чтобы продолжить продвижение стиля неофольклор на мировых подмостках. В Тараз съехались более 20 законодателей моды из Туркменистана, Китая, Таджикистана, Великобритании, Индии, Кыргызстана, Италии, Грузии, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

Неделя моды объединила не только дизайнеров одежды, владельцев ателье, салонов красоты, швей, парикмахеров, стилистов и визажистов, но и фотографов, моделей, ремесленников и представителей креативной индустрии из разных стран. В этом сезоне особое внимание было уделено диалогу традиций и современного дизайна.

Как отметил Айдархан Ка­лиев, традиция становится источником вдохновения, а мода – способом рассказать историю по-новому. Со временем форма может меняться, но значение остается. И в этом ключе 18-й сезон Aspara Fashion Week – это встреча традиций, современной эстетики и нового взгляда на национальную идентичность.

Примечательно, что известные мастера своего дела уступили дорогу молодым: открывали показ студенты колледжа модельного искусства и бизнеса «Аспара» – Асылзат Каримжан, Нурай Бекбаева, Ригина Рекешинская, Нурай Сагатбек, Надира Лесбек и другие начинающие дизайнеры. Их коллекции отличались новизной, смелыми идеями и креативным взглядом на современную одежду. Студенты активно использовали контрастные сочетания ярких цветов с черным. Молодежь отдала предпочтение удобству, поэтому среди представленных моделей можно было увидеть немало свободных силуэтов, широкие и длинные юбки, брюки оверсайз, блузки с расширенными книзу рукавами. При этом они сохранили ту самую изюминку народных мотивов, не забыв о важной роли орнамента.

По словам президента Миланской Недели моды (MadMood Fashion Week Milano) Марианы Мичели, важно иметь настоящую страсть к тому, чтобы научиться какому-то делу, в частности дизайнерскому ремеслу. Если она есть, то все обязательно получится. Ведь это внутреннее чувство будет постоянно толкать вперед и помогать расти в профессиональном плане. Поэтому нужно лишь стремиться к поставленной цели. Гостья осталась довольна увиденным и впечатлена молодыми дарованиями.

Бренд Madame Aisu представил костюмы для женщин более зрелого возраста

Среди участников Недели моды также были казахстанские дизайнеры Жанар Джагалтаева, Зина Ищанова, Дана Ашимова, Индира Икапова, Ирина Набоко, бренд Madame Aisu, гость из Шри-Ланки Венука Викрамаараччи, Язгуль Дурдыева и Елена Аннабердиева из Туркменистана, известный грузинский модельер Ива Папидзе, Сайджалол Махсумов из Таджикистана, Майнур Кайрат из Китая и другие.

Одни в своих моделях использовали однотонность, светлые или, наоборот, темные оттенки и разные силуэты, другие делали акцент на орнаменте и сложности кроя, третьи обращали внимание на контраст, детали и ткани. Немаловажную роль в образах сыграли головные уборы, украшения в этническом стиле, различные аксессуары. Авторам представленной одеж­ды удалось удивить публику и оставить долгое послевкусие настоящего шоу Высокой моды.

– В очередной раз убедилась в том, насколько талантливы наши дизайнеры. Столько творчества, смелых решений, красивых образов и самое главное – огромной любви к своему делу. Радует, что такие мероприятия проходят в Таразе. Спасибо организаторам за возможность увидеть всю эту красоту вживую, – говорит предпринимательница Виктория Усманова.

По словам Айдархана Калие­ва, каждая коллекция – это отражение индивидуального характера дизайнера, его идей, вдохновения и творчес­кого поиска. За каждым представленным образом стоят продуманная концепция, кропотливая работа и стремление раскрыть моду как пространство для творчества и самовыражения.

Специальным гостем Недели моды стала 14-летняя профессиональная модель Аида Ахсанкызы, завоевавшая второе место среди 200 участниц международного конкурса World Professional Model Tour в Пекине. В ее копилке – участие в европейских неделях моды, статус лица MadMood Fashion Week Milano и звание лучшей модели Transilvania Fashion Week.

Большой интерес вызвал конкурс Kimeshek – the code. Участники представили свои авторские интерпретации, переосмысливая традиционную форму, детали и символику через язык современной моды. Состязание прошло с участием моделей почтенного возраста, которые стали частью шоу и творческого процесса.

Как сказал Айдархан Калиев, традиционный кимешек является символом казахской культуры, он узнаваем и ассоциируется с номадами Великой степи.

– Кимешек без слов говорит о статусе и возрасте женщины. Он отражает связь поколений, опыт и знания. Многие нынешние дизайнеры переосмысливают его форму, орнамент и значение, соединяя наследие с эстетикой нового поколения. И на основе старых традиций рождаются свежие идеи, порой самые неожиданные, но тем не менее интересные, – заключил он.