Традиции культурного взаимодействия

В Астане состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения перекрестного Года культуры Казахстана и Китая с участием министра культуры и информации Армана Кырыкбаева.

фото пресс-службы МКИ РК

В Казахском национальном музыкально-драматическом теат­ре им. К. Куанышбаева прошли концерт мастеров искусств двух стран и тематическая выставка, познакомившие гостей с богатством культурных традиций Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

В мероприятии также приняли участие временный поверенный в делах КНР в РК Чэн Кэфань, заместитель министра иностранных дел РК Арман Исагалиев, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства.

Выступая перед гостями, Арман Кырыкбаев отметил историчес­кую глубину отношений двух стран и особую роль культуры в укреплении дружбы между народами:

– Казахстан и Китай объединяют тысячелетняя история добрососедства и многовековые традиции культурного взаи­модействия. Великий шелковый путь на протяжении столетий объединял наши народы, способствовал развитию торговли, обмену знаниями и взаимному обогащению культур. Это общее историческое наследие и сегодня служит прочной основой нашей дружбы. Благодаря дружественным отношениям между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество двух стран вышло на качественно новый, беспрецедентно высокий уровень. Перекрестный Год культуры придал дополнительный импульс нашим гуманитарным связям. Он позволил еще ближе познакомиться с историей, традициями и искусством друг друга, открыл новые возможности для совместных творческих проектов. Уверен, что искусство и культура и впредь будут служить мостом дружбы и взаимопонимания между нашими народами. По­этому завершение Года культуры мы рассматриваем не как окончание определенного этапа, а как начало новых интересных инициатив и совместных проектов.

В свою очередь Чэн Кэфань подчеркнул важность дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей. Он отметил, что в следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, выразив готовность китайской стороны углублять взаимодействие в сферах культуры, туризма, молодежной политики, науки и образования.

В течение года в Казахстане и Китае было организовано порядка сорока культурных мероприятий. Среди них – выставка «Культура кочевников Великой степи» в музее провинции Чжэцзян, совместная выставка с Шанхайским музеем художественных коллекций в Алматы, а также мероприятия в Пекине, посвященные Национальному дню домбры, Дню Абая и 180-летию Жамбыла Жабаева.

Важным направлением сотрудничества стало развитие культурных центров. Казахстанский культурный центр в Пекине уже стал площадкой для знакомства китайской аудитории с культурой нашей страны. До конца года ожидается открытие китайского культурного центра в Астане.

Концертная программа объединила казахстанских и китайских мастеров искусств. Перед зрителями выступили Медет Шотабаев, Рухия Байдукенова, танцевальный ансамбль «Бірлік», ансамбль домбристов Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой, а также солисты Театра песни и танца города Нинбо Чжао Лу и Сюй Юнцзя.

Особое место в программе мероприятия уделили истории дружбы казахского композитора Бахытжана Байкадамова и выдаю­щегося китайского композитора Сянь Синхая. Их творческая связь стала примером искренней человеческой поддержки и духовной близости представителей двух народов. Этой истории были посвящены хореографическая постановка и фотовыставка, еще раз подчеркнувшие, что искусство является универсальным языком, объединяющим людей и культуры.

Гости также ознакомились с образцами китайского традиционного искусства и ремесел, включая фарфор Нинбо, декоративные фонари и плетеные колокольчики.

Напомним, перекрестный Год культуры Казахстана и Китая открылся 31 марта 2026 года торжественным гала-концертом в Пекине.