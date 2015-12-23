​Традиции милосердия

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Полина ФЕДОРОВА

Только с помощью консолидации усилий всего общества можно решить проблемы маленьких казахстанцев, нуж­дающихся в помощи, уверены активисты ассоциации. В очередной раз это доказал второй благотворительный ужин «Акция милосердия», состоявшийся в Шымкенте. Все собранные на нем средства будут направлены на реа­лизацию в 2016 году проекта «Ғұмыр үшін», в рамках которого планируется оснастить современным оборудованием два онкоцентра – в Алматы и Астане.

Ассоциация «Асыл бала» намерена оказать содействие и в создании современной детской онкогематологической службы, которая обеспечит доступность всех методов исследования во всех регионах страны. А для этого необходимо оснастить стационары, работающие далеко за пределами столичного медицинского кластера.

Еще одна цель проекта – обеспечить доступность к международному банку стволовых клеток, что позволит проводить трансплантацию костного мозга в нашей стране. Планируется, что к 2017 году будет полностью обеспечена потребность в этих сложнейших операциях, которые необходимы маленьким казахстанцам.

А пока настоящий новогодний праздник для ребят рес­публиканская ассоциа­ция «Асыл бала» провела совместно с Казахстанской ассоциацией дошкольных учреждений в Астане. На традиционную елку пригласили воспитанников детских домов, спортивных учреждений и организаций детского творчества города, Клуба добряков, корпоративного фонда «Жулдызай», деток с ограниченными возможностями – всего около 300 ребят.

Юных гостей приветствовала председатель Казахстанской ассоциации дошкольных организаций (КАДО) Лейла Куленова.

– Дети – будущее Казахстана, и мы, взрослые, приложим все усилия для того, чтобы они выросли здоровыми, образованными и счастливыми, – отметила она и призвала ребят быть дружными и отзывчивыми.

В рамках проекта «Солнечное детство» программа новогоднего праздника была составлена с учетом потреб­ностей детей с ограниченными возможностями. Аладдин, Бэтмен, Трансформеры, Снегурочка и специально приглашенный Дед Мороз приготовили для ребят различные конкурсы и викторины. В сказочном представлении вместе с диснеевскими героями смогли поучаствовать все дети. Закончилась волшебная сказка, как и принято под Новый год, раздачей подарков.

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